В России

38 минут назад

Замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко умер в самолете возвращаясь с Кубы

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Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер, возвращаясь с Кубы, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки.

По информации ведомства, это произошло 20 мая.

«Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — говорится в публикации.

В министерстве принесли глубокие соболезнования родным и близким Кучеренко, сообщает РИА Новости.
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