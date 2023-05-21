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Замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко умер в самолете возвращаясь с Кубы
Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер, возвращаясь с Кубы, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки.
«Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — говорится в публикации.
В министерстве принесли глубокие соболезнования родным и близким Кучеренко, сообщает РИА Новости.