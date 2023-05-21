В мире
43 минуты назад
Зеленский не признает потерю Артемовска
Владимир Зеленский не говорил Байдену, что Россия контролирует Бахмут (Артемовск), а, наоборот, утверждал обратное.
Как пишет «Комерсант», агентство Reuters сообщило, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Байденом сказал: «Я думаю нет» — в ответ на вопрос, находится ли Бахмут под контролем Украины. По словам пресс-секретаря, после вопроса репортера прозвучала уточняющая реплика: «Россия заявляет, что взяла Бахмут». Он отметил, что ответ Владимира Зеленского относится именно к этой реплике.
«Таким образом президент отрицает взятие Бахмута»,— отметил господин Никифоров на своей странице в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в России Meta). После этого президент Украины, как отмечает его пресс-секретарь, заявил, что «Бахмут находится в наших сердцах», акцентируя внимание на том, что город сильно разрушен и там почти ничего не осталось.
Ночью 21 мая Генштаб Украины сообщил о продолжении боев за Бахмут. Это заявление было сделано после того, как той же ночью Минобороны России вслед за основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным сообщило о взятии города под контроль. Президент Владимир Путин уже поздравил «штурмовые отряды «Вагнер»» и российских военных с завершением операции по взятию города.
«Таким образом президент отрицает взятие Бахмута»,— отметил господин Никифоров на своей странице в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в России Meta). После этого президент Украины, как отмечает его пресс-секретарь, заявил, что «Бахмут находится в наших сердцах», акцентируя внимание на том, что город сильно разрушен и там почти ничего не осталось.
Ночью 21 мая Генштаб Украины сообщил о продолжении боев за Бахмут. Это заявление было сделано после того, как той же ночью Минобороны России вслед за основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным сообщило о взятии города под контроль. Президент Владимир Путин уже поздравил «штурмовые отряды «Вагнер»» и российских военных с завершением операции по взятию города.