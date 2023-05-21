В мире

43 минуты назад

Зеленский не признает потерю Артемовска

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Владимир Зеленский не говорил Байдену, что Россия контролирует Бахмут (Артемовск), а, наоборот, утверждал обратное.

Как пишет «Комерсант», агентство Reuters сообщило, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Байденом сказал: «Я думаю нет» — в ответ на вопрос, находится ли Бахмут под контролем Украины. По словам пресс-секретаря, после вопроса репортера прозвучала уточняющая реплика: «Россия заявляет, что взяла Бахмут». Он отметил, что ответ Владимира Зеленского относится именно к этой реплике.

«Таким образом президент отрицает взятие Бахмута»,— отметил господин Никифоров на своей странице в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в России Meta). После этого президент Украины, как отмечает его пресс-секретарь, заявил, что «Бахмут находится в наших сердцах», акцентируя внимание на том, что город сильно разрушен и там почти ничего не осталось.

Ночью 21 мая Генштаб Украины сообщил о продолжении боев за Бахмут. Это заявление было сделано после того, как той же ночью Минобороны России вслед за основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным сообщило о взятии города под контроль. Президент Владимир Путин уже поздравил «штурмовые отряды «Вагнер»» и российских военных с завершением операции по взятию города.
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