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49 минут назад

Путин поздравил российских бойцов со взятием Артемовска

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Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и российскую армию с освобождением Артемовска

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовиков «Вагнера» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск.

Накануне об установлении над городом полного контроля заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин. По его словам, к полудню 20 мая бойцы группы взяли последний участок так называемой многоэтажки-самолета. С 25 мая «Вагнер» начнет выводить свои подразделения на отдых и переподготовку и будет создавать «необходимые рубежи обороны», а контроль над Артемовском передаст военным, добавил Пригожин.



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