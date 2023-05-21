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49 минут назад
Путин поздравил российских бойцов со взятием Артемовска
Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и российскую армию с освобождением Артемовска
«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовиков «Вагнера» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск.
Накануне об установлении над городом полного контроля заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин. По его словам, к полудню 20 мая бойцы группы взяли последний участок так называемой многоэтажки-самолета. С 25 мая «Вагнер» начнет выводить свои подразделения на отдых и переподготовку и будет создавать «необходимые рубежи обороны», а контроль над Артемовском передаст военным, добавил Пригожин.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовиков «Вагнера» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск.
Накануне об установлении над городом полного контроля заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин. По его словам, к полудню 20 мая бойцы группы взяли последний участок так называемой многоэтажки-самолета. С 25 мая «Вагнер» начнет выводить свои подразделения на отдых и переподготовку и будет создавать «необходимые рубежи обороны», а контроль над Артемовском передаст военным, добавил Пригожин.