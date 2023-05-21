В пакет вошли наступательные вооружения

Как сообщает ТГ-канал Военный Осведомитель, США выделили Украине новый пакет военной помощи на 375 миллионов долларов, в который вошли:



— Дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

— Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

— ПТУР TOW;

— ПТРК Javelin и противотанковые гранатомёты AT-4;

— Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

— Подрывные боеприпасы;

— Бронированные мостоукдадчики;

— Бронированные медицинские машины;

— Грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

— Оборудование для логистической поддержки;

— Тепловизоры;

— Запчасти и другое оборудование.



Бывший глава минобороны ДНР Игорь Стрелков отметил в своем блоге:



- Хочу особо отметить бронированные мостоукладчики. Это - оборудование небоевое, но в первую очередь наступательное.

