В мире

53 минуты назад

США выделили Украине новый пакет военной помощи на 375 миллионов долларов

84

В пакет вошли наступательные вооружения

Как сообщает ТГ-канал Военный Осведомитель, США выделили Украине новый пакет военной помощи на 375 миллионов долларов, в который вошли:

— Дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
— Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
— ПТУР TOW;
— ПТРК Javelin и противотанковые гранатомёты AT-4;
— Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
— Подрывные боеприпасы;
— Бронированные мостоукдадчики;
— Бронированные медицинские машины;
— Грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
— Оборудование для логистической поддержки;
— Тепловизоры;
— Запчасти и другое оборудование.

Бывший глава минобороны ДНР Игорь Стрелков отметил в своем блоге: 

- Хочу особо отметить бронированные мостоукладчики. Это - оборудование небоевое, но в первую очередь наступательное.
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