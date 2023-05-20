В Липецкой области завтра до +24

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов – погода будет теплой, с кратковременными дождями и грозами.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 мая – 14-15 градусов тепла, что в пределах нормы, 22 и 23 мая – 17-18 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди, местами гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +6 до +11 градусов, днем температура составит от +19 до +24 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем она составит от +21 до +23 градусов.

День 21 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 1 градус мороза.