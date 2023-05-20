Общество

57 минут назад

В воскресенье холодную воду в Липецке отключат на четырех улицах

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В воскресенье холодную воду в Липецке отключат на четырех улицах

Причиной отключения холодной воды 21 мая станут плановые ремонтные работы в трех районах города, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется частный сектор улицы Ильича – воду подвезут по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улицы Смирнова – воду также подвезут по заявкам жителей.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 19в по улице Папина, №№ 3, 3а по улице Б. Хмельницкого. Машина с водой будет находиться возле дома № 3 по улице Б. Хмельницкого.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

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