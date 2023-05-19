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В Новокузнецке разыскивают школьницу для награждения за спасенного ребенка

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#пропавшие без вести

16-летняя девушка встретила на остановке двухлетнего ребенка и отвела его в ближайший магазин. Оказалось, малыш сбежал из дома, когда его мать укладывала спать младшую дочь. 

Издание VSE42.RU сообщило о счастливом окончании истории с двухлетним мальчиком, который  один ушел гулять по городу Новокузнецку Кемеровской области.

Как пишет издание, садившегося в автобус малыша заметила школьница. Девушка поехала в автобусе в месте с ним, чтобы убедиться, что ребенок находится в транспорте без взрослых. 

«На остановке «Советская площадь» ребенок решил выйти, и девушка последовала за ним. Она заговорила с ребенком и за руку отвела его в ближайший магазин. Школьница пояснила ситуацию сотрудникам торговой точки, и те вызвали полицию», - сообщает VSE42.RU.

Полицейским удалось найти мать ребенка. Оказалось, что когда она укладывала младшую сестру мальчика на дневной сон, тот пролез между прутьями ограды и ушел гулять. В отношении женщины составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Теперь полиция разыскивает девушку, не оставившую ребенка одного, чтобы ее наградить.

95
#пропавшие без вести

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