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В Новокузнецке разыскивают школьницу для награждения за спасенного ребенка
16-летняя девушка встретила на остановке двухлетнего ребенка и отвела его в ближайший магазин. Оказалось, малыш сбежал из дома, когда его мать укладывала спать младшую дочь.
Как пишет издание, садившегося в автобус малыша заметила школьница. Девушка поехала в автобусе в месте с ним, чтобы убедиться, что ребенок находится в транспорте без взрослых.
«На остановке «Советская площадь» ребенок решил выйти, и девушка последовала за ним. Она заговорила с ребенком и за руку отвела его в ближайший магазин. Школьница пояснила ситуацию сотрудникам торговой точки, и те вызвали полицию», - сообщает VSE42.RU.
Полицейским удалось найти мать ребенка. Оказалось, что когда она укладывала младшую сестру мальчика на дневной сон, тот пролез между прутьями ограды и ушел гулять. В отношении женщины составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей.
Теперь полиция разыскивает девушку, не оставившую ребенка одного, чтобы ее наградить.