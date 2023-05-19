В России

сегодня, 18:04

Число жалоб к взыскателям из банков за год выросло втрое

94
#кредиты
В 2022 году россияне стали чаще жаловаться на нарушение их прав при возврате банкам просроченной задолженности, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Так, число таких обращений в прошлом году, по сравнению с 2021-м, увеличилось на 191%, или почти в три раза — с 3,4 тыс. до 9,9 тыс. В то же время число жалоб в отношении МФО выросло на 7%, а профессиональных участников коллекторского рынка, напротив, упало на 19%.

За год в ФССП в адрес кредитных, микрофинансовых и коллекторских организаций всего поступило 39 тыс. обращений по фактам нарушения прав граждан при возврате просроченной задолженности. Это на 17% больше, чем в предыдущем году, и на 30% — чем в 2020-м, уточнили в службе. Из общего числа претензий половина касается противоправных действий МФО, четверть — банков. Рост обращений в отношении этих фининститутов связан с изменением законодательства и повышением уровня информированности граждан в области защиты своих прав, считают в службе.

В основном физлица жалуются на нарушение временных и количественных ограничений взаимодействия, попытки сотрудничества взыскателей с третьими лицами при отсутствии оснований, а также на контакты с должниками при наличии документа об отказе от работы с ними.
94
#кредиты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
5
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

#пропавшие без вести
В Новокузнецке разыскивают школьницу для награждения за спасенного ребенка

сегодня, 18:17

В России
Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи

сегодня, 18:03

В России
В Белгородской области при обстреле погибли два человека
#обстрел #Белгород
В Белгородской области при обстреле погибли два человека

сегодня, 16:20

В России
Голикова сообщила об увеличении МРОТ опережающими темпами
#МРОТ #индексация
Голикова сообщила об увеличении МРОТ опережающими темпами

сегодня, 13:34

В России
Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору
#Volkswagen #уход из РФ
Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору

сегодня, 12:43

В России
РБК: российские банки попросили о доступе к реестру врученных электронных повесток
#электронные повестки #банки
РБК: российские банки попросили о доступе к реестру врученных электронных повесток

сегодня, 09:59

В России