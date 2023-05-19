Происшествия

39 минут назад

Ельчанка получила полтора года колонии за четыре куска сыра

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#покушение #грабёж
Ельчанка получила полтора года колонии за четыре куска сыра

Женщина оттолкнула заметившую преступление продавщицу и даже ударила её по лицу. 

Елецкий городской суд вынес приговор 29-летней женщине за покушение на грабёж.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в декабре 2022 года женщина взяла в магазине четыре упаковки сыра и попыталась покинуть магазин, не оплатив товар на сумму 394 рубля.

Но это заметила работница магазина и потребовал вернуть похищенное. Женщина взяла за шею и оттолкнула от себя продавщицу, пытаясь скрыться, но сотрудница проследовала за ней и получила в фойе три удара по лицу.

Ельчанку приговорили за покушение на грабёж к году лишения свободы, но к приговору было присоединено наказание за предыдущее преступление (это был условный срок), и окончательно женщине назначено полтора лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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#покушение #грабёж

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