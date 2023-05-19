Общество
сегодня, 16:58
Движение по отремонтированной части моста через Матыру в Грязях откроют на следующей неделе
Сдать объект должны к сентябрю.
На вновь отстроенной половине моста через Матыру в Грязях начали укладывать дорожное покрытие. Как сообщает Telegram-канал Управления дорог и транспорта Липецкой области, реконструкция переправы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идёт с прошлого года.
Сооружение длиной 101,5 метра было построено в 1984 году и с тех пор капитально не ремонтировалось. Обследование, проведенное в 2019 году, показало, что мост находится в неудовлетворительном состоянии. Администрация Грязей заключила контракт на 474 миллиона рублей на реконструкцию моста через Матыру с «Уваровской передвижной механизированной колонной №22».
Работы ведут без перекрытия моста по полосам. Специалисты «Уваровской ПМК-22» перенесли коммуникации, разобрали половину моста, отремонтировали и укрепили опоры. Четыре пролёта длиной 15 и 33 метров соединили новые металлические пролётные балки, на них легло новое мостовое полотно.
Такие же работы ждут вторую половину моста. Перевести движение на отремонтированную часть и начать демонтаж оставшейся части планируют на следующей неделе.
Сдан объект должен быть к сентябрю.
Фото - t.me/dor_trans48
Сооружение длиной 101,5 метра было построено в 1984 году и с тех пор капитально не ремонтировалось. Обследование, проведенное в 2019 году, показало, что мост находится в неудовлетворительном состоянии. Администрация Грязей заключила контракт на 474 миллиона рублей на реконструкцию моста через Матыру с «Уваровской передвижной механизированной колонной №22».
Работы ведут без перекрытия моста по полосам. Специалисты «Уваровской ПМК-22» перенесли коммуникации, разобрали половину моста, отремонтировали и укрепили опоры. Четыре пролёта длиной 15 и 33 метров соединили новые металлические пролётные балки, на них легло новое мостовое полотно.
Такие же работы ждут вторую половину моста. Перевести движение на отремонтированную часть и начать демонтаж оставшейся части планируют на следующей неделе.
Сдан объект должен быть к сентябрю.
Фото - t.me/dor_trans48
КОМДИВ