43 минуты назад
Липецкая вечЁрка: обмороки в автобусах, автобан в частном секторе, и родители воруют самокаты для своих детей
Сегодня, 19 мая, липчане от жары теряли сознание в автобусах, жители улицы Литейной жалуются на потоки автомобилей, и родители краду самокаты для своих детей.
Автобусы были без кондиционеров. По данным городского департамента транспорта, прошлым летом кондиционерами были оснащены только муниципальные автобусы и то не все — 115 из 212. Осенью автопарк МУП «Липецкий пассажирский транспорт» пополнился еще 71 автобусом, оборудованным кондиционерами.
Для частных перевозчиков наличие кондиционера не является обязательным требованием.
Тема задела за живое читателей GOROD48.
— Цена проезда в транспорте без кондиционера в жару должна быть меньше, иметь информационную табличку, что нет кондиционера в автобусе, так ли? Как такие старые автобусы проходят техосмотр, ведь это общественный транспорт? — предложил Гость.
— В некоторых автобусах вместо кондиционеров работает отопитель, который зимой не работал, и в автобусе нечем дышать, как в горячем цеху, надо за поездку пассажирам горячий стаж давать на пенсию с 50 лет! — добавил 60+
— Как же это надоело, в автобусах вообще невозможно ездить, в некоторых автобусах, даже нет открывающихся окон. И даже в тех автобусах, в которых есть кондиционеры, водители их не включают, — поделилась опытом поездки в автобусе Валерия.
— Кондиционеры, кондиционеры… Вчера довелось ехать на 2Т. Открыты все форточки и люки, а в салоне на полную шпарит печка - не дотронуться, — добавил Гость.
— Сегодня в 330 автобусе женщина упорно закрывала все открытые форточки, а вы говорите душно. Люди ещё мерзнут, — еще одно наблюдение от Т.
— Зато цены на проезд дерут, — заметила Алина.
— Вспоминаю, раньше в 90-х в «Икарусах» в конце салона курили и окурки выбрасывали на машины, — вспомнил Valerafromsplus.
— Кондиционер включишь и тоже заболеешь, потому что он пыль с болезнетворными микробами по салону гоняет, а менять каждый раз фильтры, промывать дренажную систему вам никто не будет, да и работа кондиционера влияет на расход топлива, так что все упирается в деньги. Если выделят на это деньги то тогда требуйте прохладу! — пояснил Липчанин.
Жители небольшой улицы Литейной пожаловались на потоки машин, которые заполняют тихую улочку частного сектора в часы пик. Автомобильные потоки появились на Литейной началась после того, как отремонтировали улицу Баумана и на перекрестке с улицей Пожарского установили светофор.
— 18 мая вышла из калитки утром с ребенком в школу и на работу, а на дорогу выйти было невозможно, машины ехали, как на трассе, непрерывным потоком. При этом ещё остановилась около нас машина, и водитель сказал, чтобы мы ушли с дороги. Поэтому «знак жилая зона» водителей не интересует. Тротуарной дорожки вдоль улицы нет. Мы были вынуждены идти по пыли и траве, — рассказала Жительница улицы Литейная.
— Поставьте камеры, да штрафуйте, — посоветовал Комментатор.
Рядом с Центральным рынком появилась дыра в ограждении - его пробил автомобиль во время аварии. Прореха находится в очень удобном для пешеходов месте — им не надо делать крюк, чтобы перейти дорогу к рынку. В мэрии пообещали заделать забор и попросили горожан не нарушать правила дорожного движения.
— Высшие силы указывают градоначальнику, что переход там нужен, — заметил Ваше имя.
Родители вдруг стали красть самокаты для своих детей. 37-летняя мать, увидев, как ей показалось, бесхозный самокат на улице Водопьянова, забрала его для своего ребенка. Полицейские легко вычислили похитительницу: кражу записала уличная видеокамера. Возбуждено уголовное дело о краже, самокат владелец оценил в 4 200 рублей.
Это уже не первый случай угона самоката для своего ребенка. Неделю назад 27-летний мужчина украл самокат для сына на проспекте Победы.
А данковские полицейские задержали двух парней по подозрению в краже трех велосипедов. Молодые люди уверяли, что хотели только покататься.
Обратите внимание, завтра похолодает. Синоптики обещают всего лишь до +20 градусов с небольшими дождями.
И еще 23 мая — последний звонок. По областному законодательству в этот день запрещена продажа алкоголя в магазинах.
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