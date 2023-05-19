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сегодня, 17:00

Небольшие дожди и северный ветер собьют летнюю жару

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#дожди #ветер
Небольшие дожди и северный ветер собьют летнюю жару

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления - в нашем регионе сохранится теплая погода, местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 21 мая – 14-15 градусов тепла, что в пределах нормы, 22 мая – 17 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +8 до +13 градусов, днем — от +17 до +22. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от 18 до 20 градусов тепла.

День 20 мая стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза. 

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#дожди #ветер

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