Небольшие дожди и северный ветер собьют летнюю жару

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления - в нашем регионе сохранится теплая погода, местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 21 мая – 14-15 градусов тепла, что в пределах нормы, 22 мая – 17 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +8 до +13 градусов, днем — от +17 до +22.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от 18 до 20 градусов тепла.



День 20 мая стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.



