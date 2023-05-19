Происшествия

14 минут назад

В Желтых песках загорелся садовый домик

100
#пожар
В Желтых песках загорелся садовый домик

Огнём была уничтожена кровля.

Сегодня в 10:38 спасателям поступило сообщение о возгорании садового дома в СНТ «Желтые пески».

Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, огнём была уничтожена кровля садового домика по всей площади.

Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется.
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#пожар

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