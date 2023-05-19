В Желтых песках загорелся садовый домик

Огнём была уничтожена кровля.

Сегодня в 10:38 спасателям поступило сообщение о возгорании садового дома в СНТ «Желтые пески».



Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, огнём была уничтожена кровля садового домика по всей площади.



Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется.