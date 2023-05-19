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8 минут назад
В Белгородской области при обстреле погибли два человека
Населенные пункты Шебекинского городского округа неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ.
ВСУ накануне обстреляли село Нижнее Березово в Шебекинском округе Белгородской области, - сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу. ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку", - написал он в своем Телеграм-канале.
"Возвращаюсь из Нижнего Березово, где погибли люди - женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам. Еще один пострадавший, супруг погибшей женщины, в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, у мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - позднее написал Гладков.
Глава региона отметил, что за час до этого было обстреляно село Маломихайловка. Пострадавших нет.
Кроме того, накануне вечером над Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Позднее под обстрел попала Новая Таволжанка. Пострадавших нет.
19 мая в Шебекинском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.
Помимо этого, под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший - мужчина с ранением руки и ноги. Бригада скорой медицинской помощи доставила его в больницу. Состояние средней степени тяжести.
"В селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу. ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку", - написал он в своем Телеграм-канале.
"Возвращаюсь из Нижнего Березово, где погибли люди - женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам. Еще один пострадавший, супруг погибшей женщины, в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, у мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - позднее написал Гладков.
Глава региона отметил, что за час до этого было обстреляно село Маломихайловка. Пострадавших нет.
Кроме того, накануне вечером над Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Позднее под обстрел попала Новая Таволжанка. Пострадавших нет.
19 мая в Шебекинском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.
Помимо этого, под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший - мужчина с ранением руки и ноги. Бригада скорой медицинской помощи доставила его в больницу. Состояние средней степени тяжести.