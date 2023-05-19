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сегодня, 15:03

В зоне СВО погиб 36-летний мобилизованный из Тербунского района

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#мобилизация #спецоперация
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В зоне СВО погиб 36-летний мобилизованный из Тербунского района

36-летний Алексей Кузьмин из села Урицкое погиб 14 мая.

В зоне проведения специальной военной операции 14 мая погиб 36-летний Алексей Кузьмин — житель села Урицкое Тербунского района. О его гибели сообщил глава района Сергей Барабанщиков.

«Когда осенью 2022 года объявили частичную мобилизацию, Алексей Кузьмин осознанно отправился выполнять свой воинский долг в зону боевых действий. Алексей будет похоронен в родном селе со всеми воинскими почестями», — написал Сергей Барабанщиков в своем Telegram-канале.

Фото - t.me/BarabanshchikovSN48
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#мобилизация #спецоперация
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