Происшествия

12 минут назад

У 11-летнего липчанина выудили более 23 000 рублей с карты матери

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#кража #мошенничество
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У 11-летнего липчанина выудили более 23 000 рублей с карты матери

Родители юного игрока написали заявление в полицию.

В полицию обратились родители 11-летнего липчанина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мальчик играл в сетевую компьютерную игру и один из игроков предложил ему купить ему скины и прочий игровой инвентарь.

Расплатился ребёнок картой матери, которая ни о чём не подозревала. Всего со счёта пропали более 23 000 рублей. Родители написали заявление в полицию. Они полагают, что ребёнка и их обокрали мошенники.
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#кража #мошенничество
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Комментарии (1)

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Умный

5 минут назад
Пороть не пробовали?А надо!
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