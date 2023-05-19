Происшествия
12 минут назад
У 11-летнего липчанина выудили более 23 000 рублей с карты матери
1 96
Родители юного игрока написали заявление в полицию.
В полицию обратились родители 11-летнего липчанина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мальчик играл в сетевую компьютерную игру и один из игроков предложил ему купить ему скины и прочий игровой инвентарь.
Расплатился ребёнок картой матери, которая ни о чём не подозревала. Всего со счёта пропали более 23 000 рублей. Родители написали заявление в полицию. Они полагают, что ребёнка и их обокрали мошенники.
Расплатился ребёнок картой матери, которая ни о чём не подозревала. Всего со счёта пропали более 23 000 рублей. Родители написали заявление в полицию. Они полагают, что ребёнка и их обокрали мошенники.
1 96
Умный