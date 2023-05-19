Происшествия

23 минуты назад

33-летний мужчина жестоко избил сожительницу

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#конфликт #побои
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33-летний мужчина жестоко избил сожительницу

Ближайшие 3,5 года он проведёт в колонии. 

Усманский районный суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который жестоко избил сожительницу, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, эта история произошла в ночь с 5 на 6 ноября прошлого года.

Сначала началась словесная ссора, а потом дошло до рукоприкладства. Мужчина жестоко избил свою сожительницу. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму: многочисленные кровоподтеки, рвано-ушибленную рану на виске, перелома ушной раковины, сотрясение головного мозга.

Эксперты пришли к выводу, что эти травмы были образованы в результате множественных ударов тупым предметом.

Также женщине диагностировали перелом костей носа, тупую травму грудной клетки, множественные ссадины и ушибы, переломы пяти ребер слева. Здоровью потерпевшей был причинён тяжкий вред.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд также учёл наличие у него малолетних детей и состояние здоровья его матери.

В результате мужчина по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ получил 3,5 года исправительной колонии общего режима.
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#конфликт #побои
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Комментарии (2)

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Блондинка

4 минуты назад
Мало дали!
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Естественный отбор

8 минут назад
Может погуляла?
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Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
4
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

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