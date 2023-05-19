Общество

57 минут назад

Возрождение легенды: Липецк снова станет городом-курортом

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#Липецкурорт
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Возрождение легенды: Липецк снова станет городом-курортом

В реконструкцию липецкого санатория новые собственники намерены вложить более двух миллиардов рублей. Чтобы гости  санатория вновь смогли получить не только качественное лечение, но и высокий уровень комфорта по приемлемым ценам.

В апреле акционеры АО «Липецкурорт» утвердили обновленный состав Совета директоров и назначили нового генерального директора, которым стал Вадим Митновецкий. Совместно с партнером, Анатолием Кобзевым, они выкупили акции «Липецккурорта» у «Федерации независимых профсоюзов России» и «Федерации профсоюзов Липецкой области». В скором времени бизнесмены намерены довести свою долю до 75%. Этот шаг можно смело считать началом полного обновления городского курорта.

По словам Вадима Митновецкого, их основная задача сейчас состоит в наведении порядка в санатории и подготовке его к  полномасштабной реконструкции. Это необходимо, чтобы уже через три года отдыхающие увидели санаторий в абсолютно новом виде. Особое внимание партнеры собираются уделить не только уровню лечения, которым всегда славился санаторий, но и комфорту гостей, качеству питания, досугу и благоустройству прилегающих территорий. 

Игорем Артамоновым изначально ставилась задача развития туристического потенциала Липецкой области, поэтому и реализация проекта модернизации «Липецкурорта» не стала бы реальностью без поддержки правительства области. 

Сейчас штат курорта насчитывает 170 человек, а оздоровление проходят порядка 120 гостей. При этом мощности санатория рассчитаны на прием 400 проживающих. Поэтому уже 5 мая начались мероприятия по улучшению качества сервиса – заменен оператор питания, а качество поставляемых продуктов и блюд теперь будет контролировать специальная служба. Собственники санатория подчеркивают, что увольнять или сокращать работников не планируют, наоборот, штат здравницы они собираются увеличить.

Основными гостями санатория традиционно становятся жители Липецка и области, после реконструкции концепция не изменится. Одна из основных задач новой команды – сделать санаторий привлекательным для как можно большего числа людей. Отдых постараются сделать доступным для среднего класса, а в идеале – для всех. Именно поэтому планируется, что средняя стоимость путевки с проживанием, питанием и лечением будет составлять порядка 5 000 рублей в сутки. Кроме того, планируется расширить формат отдыха и ввести курсовки. Это позволит отдыхать в санатории работающим липчанам: они смогут проходить оздоровительные процедуры по вечерам после насыщенных трудовых дней. 

По словам Вадима Митновецкого, основа курорта останется прежней – уникальное грязелечение и знаменитые минеральные воды. Однако появятся и новые профили, которые приятно удивят отдыхающих. Например, медицинский кластер, СПА процедуры и несколько бассейнов, в том числе и открытые. А для удобства посетителей будет построена парковка. 

Изменения коснутся и внешнего вида курорта. Вадим Митновецкий уверен, что совместная работа с администрацией города по преобразованию территории самого санатория и его прилегающей территории несомненно даст свои плоды и этот проект станет одним из важных этапов в преображении Нижнего парка.

Не стоит забывать, что новые собственники – местные предприниматели, поэтому они, как никто другой, понимают важность проекта и заинтересованы в результате. Планируется, что 2023 год будет посвящен созданию концепции, проработке экономической модели и получению необходимых разрешений. Уже через три года Липецк вновь заявит о себе, как о городе-курорте, приезжать в который будет престижно со всех уголков страны. Ведь у нас теперь всё для этого есть.

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#Липецкурорт
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