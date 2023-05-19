Происшествия
39 минут назад
За смертельное избиение гостя 30-летний липчанин получил 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима
Конфликт разыгрался в доме №37 по улице Терешковой.
Советский районный суд Липецка вынес приговор 30-летнему мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Напомним, 6 июля этого года в квартире дома №37 по улице Терешковой ранее не судимый мужчина по пьяни поссорился со своим 52-летним гоcтем-собутыльником. В ходе конфликта он не менее трёх раз ударил его кулаком и не менее одного раза ногой по голове и лицу. После избиения он выпроводил потерпевшего из квартиры и тот отправился домой на улицу Игнатьева.
Вечером избитого мужчину в квартире по улице Игнатьева обнаружил его сосед — он сообщил в полицию, что потерпевший лежит весь в крови и хрипит. На место приехала полиция и скорая помощь, но медики констатировали уже смерть 52-летнего мужчины.
Судмедэксперты пришли к выводу, что мужчина умер от закрытой черепно-мозговой травмы, ушибленно-рваных ран, кровоизлияний в мягкие ткани головы и под оболочки мозга, надрывов вен, отёка головного мозга.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 30-летнего липчанина суд признал виновным в смертельном избиении знакомого и по части 4 статьи 111 УК РФ и приговорил к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, 6 июля этого года в квартире дома №37 по улице Терешковой ранее не судимый мужчина по пьяни поссорился со своим 52-летним гоcтем-собутыльником. В ходе конфликта он не менее трёх раз ударил его кулаком и не менее одного раза ногой по голове и лицу. После избиения он выпроводил потерпевшего из квартиры и тот отправился домой на улицу Игнатьева.
Вечером избитого мужчину в квартире по улице Игнатьева обнаружил его сосед — он сообщил в полицию, что потерпевший лежит весь в крови и хрипит. На место приехала полиция и скорая помощь, но медики констатировали уже смерть 52-летнего мужчины.
Судмедэксперты пришли к выводу, что мужчина умер от закрытой черепно-мозговой травмы, ушибленно-рваных ран, кровоизлияний в мягкие ткани головы и под оболочки мозга, надрывов вен, отёка головного мозга.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 30-летнего липчанина суд признал виновным в смертельном избиении знакомого и по части 4 статьи 111 УК РФ и приговорил к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Вроткот