Голикова сообщила об увеличении МРОТ опережающими темпами

С 2024 года МРОТ в России планируют увеличить на 18,5% до более чем 19 тысяч рублей.





"Мы приняли такое решение, оно поддержано и президентом, и председателем правительства, решение о том, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами", - сказала она.



По словам вице-премьера, важно при увеличении фонда оплаты труда обеспечивать дифференциацию, чтобы не происходило серьезного нивелирования уровней квалификаций и зарплаты сотрудников бюджетной сферы.



С 2024 года МРОТ в России планируют увеличить на 18,5% до более чем 19 тысяч руб. В прошлом году индексация проводилась дважды и общий рост составил почти 20%.



МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров социальных пособий. Он не может быть ниже прожиточного минимума (в этом году установлен на уровне 14 375 руб.) и подлежит ежегодной индексации.



В прошлом году МРОТ был повышен дважды, в общей сложности почти на 20%, - сообщал президент Владимир Путин. С 1 января текущего года МРОТ увеличили на 6,3%, до 16 242 руб. В 2024-м его проиндексируют на 18,5%, говорил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что темпы роста будут выше инфляции.



Дополнительное повышение МРОТ с 2024 года на 10% к запланированному предложил в ходе послания Федеральному собранию в феврале глава государства. С учетом этого минимальный размер оплаты труда с 1 января следующего года составит 19 242 руб. Минфин называл повышение МРОТ сигналом для бизнеса, что надо платить белую зарплату, повышать ее уровень и отчислять соответствующие налоги, - передает



Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на расширенном заседании коллегии Минтруда России, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в последующие годы будет повышаться опережающими темпами, - передает ТАСС "Мы приняли такое решение, оно поддержано и президентом, и председателем правительства, решение о том, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами", - сказала она.По словам вице-премьера, важно при увеличении фонда оплаты труда обеспечивать дифференциацию, чтобы не происходило серьезного нивелирования уровней квалификаций и зарплаты сотрудников бюджетной сферы.С 2024 года МРОТ в России планируют увеличить на 18,5% до более чем 19 тысяч руб. В прошлом году индексация проводилась дважды и общий рост составил почти 20%.МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров социальных пособий. Он не может быть ниже прожиточного минимума (в этом году установлен на уровне 14 375 руб.) и подлежит ежегодной индексации.В прошлом году МРОТ был повышен дважды, в общей сложности почти на 20%, - сообщал президент Владимир Путин. С 1 января текущего года МРОТ увеличили на 6,3%, до 16 242 руб. В 2024-м его проиндексируют на 18,5%, говорил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что темпы роста будут выше инфляции.Дополнительное повышение МРОТ с 2024 года на 10% к запланированному предложил в ходе послания Федеральному собранию в феврале глава государства. С учетом этого минимальный размер оплаты труда с 1 января следующего года составит 19 242 руб. Минфин называл повышение МРОТ сигналом для бизнеса, что надо платить белую зарплату, повышать ее уровень и отчислять соответствующие налоги, - передает РБК