Долгожданное открытие нового картинг-центра в Липецке

На площади более 6000 кв.м вас ждет открытая скоростная трасса длинной более 500 метров, новые карты, мощностью девять лошадиных сил, и система хронометража последнего поколения. Они подарят вам яркие ощущения от заезда, возможность испытать запредельные скорости и неповторимые эмоции. Такое должен почувствовать каждый!

Картинг-центр – это идеальное времяпровождение с семьей, друзьями и коллегами, а также отличный вариант чтобы скрасить свои серые будни, разнообразить выходные и провести любые праздники. Подобное заведение поможет вам организовать любое мероприятие для вас и вашей компании, будь то корпоратив, мальчишник или день рождения.

И совершенно неважен уровень подготовки и умения. Наши опытные инструкторы помогут развеять любые ваши страхи и сомнения, подскажут тонкости прохождения трассы и секреты управления картами.

Получить свою порцию драйва, адреналина и зарядиться положительными эмоциями можно по адресу: город Липецк, улица Советская 66а, боковая парковка ТРЦ «Европа». Запись ведется по телефону +7(999)750-48-30 и в группе VK https://vk.com/karting_lipetsk .





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Картинг-центр «LEVEL»!

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