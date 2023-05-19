Бизнес

45 минут назад

Долгожданное открытие нового картинг-центра в Липецке

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Долгожданное открытие нового картинг-центра в Липецке

На площади более 6000 кв.м вас ждет открытая скоростная трасса длинной более 500 метров, новые карты, мощностью девять лошадиных сил, и система хронометража последнего поколения. Они подарят вам яркие ощущения от заезда, возможность испытать запредельные скорости и неповторимые эмоции. Такое должен почувствовать каждый!

Картинг-центр – это идеальное времяпровождение с семьей, друзьями и коллегами, а также отличный вариант чтобы скрасить свои серые будни, разнообразить выходные и провести любые праздники. Подобное заведение поможет вам организовать любое мероприятие для вас и вашей компании, будь то корпоратив, мальчишник или день рождения.

И совершенно неважен уровень подготовки и умения. Наши опытные инструкторы помогут развеять любые ваши страхи и сомнения, подскажут тонкости прохождения трассы и секреты управления картами.

Получить свою порцию драйва, адреналина и зарядиться положительными эмоциями можно по адресу: город Липецк, улица Советская 66а, боковая парковка ТРЦ «Европа». Запись ведется по телефону +7(999)750-48-30 и в группе VK https://vk.com/karting_lipetsk.

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Наше сообщество VК. Присоединяйся! 

Картинг-центр «LEVEL»!

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Реклама.ИП Никитин Вадим Валерьевич.

 

 

4 427
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Комментарии (4)

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7000 тысяч

4 минуты назад
30минут в будни ничёсе ценник .Я бы лучше на истребителе полетала )))))))
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да уж

17 минут назад
Новость отличная. Но цены ОЧЕНЬ высокие, как в Москве-столице !
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?

19 минут назад
Как разрешили? Рядом многоэтажки, рев будет стоять? Вы что?
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Эхо

20 минут назад
Смотря для кого долгожданное....
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Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
4
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

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