40 минут назад
Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору
Германский автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО "Арт Финанс", которого поддерживает дилер "Авилон".
Там указывается, что завершена продажа доли Volkswagen Group в ООО "Фольксваген Груп Рус", включая дочерние компании (ООО "Фольксваген Компоненты и Услуги", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование") компании ООО "Арт-Финанс". "С регистрацией сделки право собственности на доли в уставном капитале ООО "Фольксваген Груп Рус" и его дочерних обществ переходит от продавцов к покупателю", — отметили в немецкой компании.
Уточняется, что российские власти разрешили структуре "Авилона" купить активы Volkswagen по цене до 125 млн евро.
Volkswagen приостановил сборку в РФ и поставки автомобилей в страну в марте 2022 года. Минувшей осенью немецкий концерн намеревался в течение года продать свои российские активы Porsche, Scania и MAN.