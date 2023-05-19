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40 минут назад

Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору

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#Volkswagen #уход из РФ

Германский автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО "Арт Финанс", которого поддерживает дилер "Авилон".

Немецкий автопроизводитель Volkswagen продал все свои активы в России структуре российского дилера "Авилон", - говорится в сообщении компании. В периметр сделки вошли производственные мощности в Калуге и другой бизнес немецкой компании, - передает РБК.

Там указывается, что завершена продажа доли Volkswagen Group в ООО "Фольксваген Груп Рус", включая дочерние компании (ООО "Фольксваген Компоненты и Услуги", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование") компании ООО "Арт-Финанс". "С регистрацией сделки право собственности на доли в уставном капитале ООО "Фольксваген Груп Рус" и его дочерних обществ переходит от продавцов к покупателю", — отметили в немецкой компании.

Уточняется, что российские власти разрешили структуре "Авилона" купить активы Volkswagen по цене до 125 млн евро.

Volkswagen приостановил сборку в РФ и поставки автомобилей в страну в марте 2022 года. Минувшей осенью немецкий концерн намеревался в течение года продать свои российские активы Porsche, Scania и MAN.
68
#Volkswagen #уход из РФ

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