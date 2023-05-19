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28 минут назад
США введут экспортные ограничения для 70 компаний из РФ и третьих стран
Под санкции попадут около 300 физических и юридических лиц, судов и самолетов.
США объявят об экспортных ограничениях в отношении 70 компаний из России и других стран, а также введут санкции против около 300 физических лиц, компаний, судов и самолетов, - передает РБК со ссылкой на USA Today.
Уточняется, что меры будут нацелены на пресечение обхода действующих ограничений и действий "финансовых посредников" в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, - передает издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Чиновник не привел дополнительных подробностей, но пообещал, что меры будут "существенным". По его словам, Вашингтон по-прежнему привержен "закручиванию гаек" в отношении России.
Официально о новом пакете объявят 19 мая на саммите G7 в Хиросиме.
Уточняется, что меры будут нацелены на пресечение обхода действующих ограничений и действий "финансовых посредников" в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, - передает издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Чиновник не привел дополнительных подробностей, но пообещал, что меры будут "существенным". По его словам, Вашингтон по-прежнему привержен "закручиванию гаек" в отношении России.
Официально о новом пакете объявят 19 мая на саммите G7 в Хиросиме.