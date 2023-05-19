Общество

24 минуты назад

64 липчанина получили компенсацию за несвоевременную зарплату

1 132
#трудовые права
64 липчанина получили компенсацию за несвоевременную зарплату

Права работников были восстановлены после вмешательства Гострудинспекции.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, в ходе проведения ООО «Промтек» были выявлены нарушения трудового законодательства.

По предписанию Гострудинспекции права работников были восстановлены: работодатель выплатил 64 сотрудникам компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты на сумму свыше 370 тысяч рублей.
1 132
#трудовые права

Комментарии (1)

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5 минут назад
К сожалению им все пришлось встать на биржу труда, с предыдущего места работы уволены за опоздание.
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