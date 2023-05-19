64 липчанина получили компенсацию за несвоевременную зарплату

Права работников были восстановлены после вмешательства Гострудинспекции.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, в ходе проведения ООО «Промтек» были выявлены нарушения трудового законодательства.



По предписанию Гострудинспекции права работников были восстановлены: работодатель выплатил 64 сотрудникам компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты на сумму свыше 370 тысяч рублей.