«Семерка» горела на улице Катукова

За сутки в Липецкой области зарегистрировано 12 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Вечером 18 мая на улице Катукова в Липецке загорелся автомобиль «ВАЗ-2107». Огонь успел повредить капот и моторный отсек. Машину потушили до приезда пожарных.



Серьезный пожар произошел вчера утром в селе Синдякино Хлевенского района: сгорели две надворные постройки и автомобильный прицеп.



В числе 12 вчерашних пожаров - возгорание на улице Машиностроителей в Лебедяни, где огонь повредил двухэтажное неэксплутаируемое здание.



А в ночь на 19 мая в селе Каменная Лубна Лебедянского района сгорела кровля неэксплуатируемого здания.



Четыре раза за сутки в области горели сухая трава и мусор.

