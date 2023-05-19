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«Семерка» горела на улице Катукова

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#МЧС #пожар
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«Семерка» горела на улице Катукова

За сутки в Липецкой области зарегистрировано 12 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Вечером 18 мая на улице Катукова в Липецке загорелся автомобиль «ВАЗ-2107». Огонь успел повредить капот  и моторный отсек. Машину потушили до приезда пожарных. 

Серьезный пожар произошел вчера утром в селе Синдякино Хлевенского района: сгорели две надворные постройки и автомобильный прицеп.

В числе 12 вчерашних пожаров - возгорание на улице Машиностроителей в Лебедяни, где  огонь повредил двухэтажное неэксплутаируемое здание. 

А в ночь на 19 мая в селе Каменная Лубна Лебедянского района сгорела кровля неэксплуатируемого здания. 

Четыре раза за сутки в области горели сухая трава и мусор.
1 650
#МЧС #пожар
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Фокс

47 минут назад
точно семёрка, по фото - это восьмёрка
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