Происшествия
30 минут назад
Водитель «БМВ» погиб, не справившись с управлением
18 мая на дорогах области один человек погиб и шестеро – пострадали.
Около полудня 18 мая в Измалковском районе с дороги Афанасьево – Измалково слетел автомобиль «БМВ». Погиб 45-летний водитель. По данным ГИБДД, он не справился с управлением автомобилем.
В Липецке в семь часов утра на Заводской площади 23-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В аварии пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля – после оказания помощи она была отпущена.
В Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «ГАЗ» под управлением 29-летнего водителя и грузовик «Рено» с 36-летним мужчиной за рулем. Различные травмы получили три пассажира «ГАЗа».
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 15 дорожных аварий, они обошлись без пострадавших.
В Липецке в семь часов утра на Заводской площади 23-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В аварии пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля – после оказания помощи она была отпущена.
В Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «ГАЗ» под управлением 29-летнего водителя и грузовик «Рено» с 36-летним мужчиной за рулем. Различные травмы получили три пассажира «ГАЗа».
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 15 дорожных аварий, они обошлись без пострадавших.