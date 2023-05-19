Происшествия

30 минут назад

Водитель «БМВ» погиб, не справившись с управлением

589
#авария #ДТП
Водитель «БМВ» погиб, не справившись с управлением

18 мая на дорогах области один человек погиб и шестеро – пострадали.

Около полудня 18 мая в Измалковском районе с дороги Афанасьево – Измалково слетел автомобиль «БМВ». Погиб 45-летний водитель. По данным ГИБДД, он не справился с управлением автомобилем.

В Липецке в семь часов утра на Заводской площади 23-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В аварии пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля – после оказания помощи она была отпущена.

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В Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «ГАЗ» под управлением 29-летнего водителя и грузовик «Рено» с 36-летним мужчиной за рулем. Различные травмы получили три пассажира «ГАЗа».

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 15 дорожных аварий, они обошлись без пострадавших.
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#авария #ДТП

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