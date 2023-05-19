Общество

28 минут назад

В Усманском районе спасли купавшуюся в реке девушку

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#спасатели #УГПСС
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В Усманском районе спасли купавшуюся в реке девушку

Девушке стало плохо во время купания в реке.

18 мая в Усманском районе спасли 18-летнюю девушку, которой стало плохо во время купания в реке.

Из воды её достал капитан-механик Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

После того, как девушке помогли, ее увезла скорая помощь.
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#спасатели #УГПСС
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