В Усманском районе спасли купавшуюся в реке девушку

Девушке стало плохо во время купания в реке.

18 мая в Усманском районе спасли 18-летнюю девушку, которой стало плохо во время купания в реке.



Из воды её достал капитан-механик Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.



После того, как девушке помогли, ее увезла скорая помощь.