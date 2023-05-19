Двое юношей задержаны по подозрению в серии краж велосипедов

Молодые люди уверяют, что просто решили покататься.

Данковские полицейские по подозрению кражах нескольких велосипедов задержали двух парней Одному из них 20, другому — 19 лет. Юношей полицейские задержали во время проверки заявления местной жительницы, которая 8 мая оставила в подъезде велосипед, а утром 9мая обнаружила, что он исчез.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, задержанные рассказали, что гуляли по городу, увидели в подъезде жилого дома велосипед и решили покататься. После прогулки велосипед они оставили в другом подъезде.Действия парней квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», им грозит до пяти лет лишения свободы. Велосипед изъят и возвращен хозяйке.Эти же парни подозреваются кражах еще двух велосипедов.Полиция рекомендует не оставлять велосипеды без присмотра как в подъездах домов, так и на улицах, у магазинов и в других общественных местах. Не стоит давать велосипед для пользования незнакомым или малознакомым людям. Также полицейские советуют использовать специальные противоугонные устройства.