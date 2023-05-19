Сегодня в Липецке: концерт-квартирник, скрипка с барабаном и столько будет стоить выпускной-2023?

Рассказываем всё самое главное про наступившую пятницу.

Почти лето

Сегодня в Липецке вновь будет тепло – до 24-26 градусов. По-прежнему будет сухо, осадков не обещают.







Кому отключат воду

С 10:00 до 20:00 в связи с проведением ремонтных работ перекроют вентили холодной воды в двух районах города. В центре не будет воды на улицах Игнатьева, 32; Липовской, 3/3, 5/2; Семашко, 25, 25/2.







А на новых микрорайонах с аналогичными трудностями столкнутся жители улиц Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а 32, 32а, 30б, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44; Кривенкова, 3, 5, 7, стр.2а; Стаханова, 26, 28, 28а, 30, 30а, 34; проспекта 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47; бульвара Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Информации о плановом отключении электроэнергии сегодня не поступало.

Пробки

Дорожные заторы – бич каждой пятницы. В последний рабочий день недели машин на дорогах больше обычного, поэтому многократно возрастает риск застрять в пробке, в том числе утром. Поэтому сегодня особенно настоятельно советуем потратить перед выездом пару минут на изучение обстановки в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях, чтобы выбрать оптимальный маршрут и сэкономить время в пути.

«Казаки России», дети (12+)

В Областной Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня в 18:00 состоится отчётный концерт детской студии народного искусства театра танца «Казаки России».







Яркий, запоминающийся праздник, в программу которого войдут удалые танцы, такие как «Нагайка», «Донская праздничная», «Моя первая шашка» и песни «Мой дед казак», «Дон течет издалека», порадует взыскательных зрителей. Уровень их мастерства – это каждодневный труд педагогов, в основе которого – огромный багаж знаний и умений, освещенный огнем казачьего задора.

Музыкальный квартирник (16+)

А ещё в ОЦКНТ сегодня можно будет послушать музыку. В 19:00 начнётся концерт в формате квартирника, на котором выступит автор-исполнитель Роман Седов.

Музыкант выступит со своей новой творческой программой, где прозвучат не только около 20 авторских композиций, но и кавер версии на известные хиты русского рока. Роман продолжает лучшие традиции отечественной поп и рок-сцены, пропагандирует своим творчеством блюз и арт-рок с элементами кантри. Атмосферный нью-эйдж, классические гармонии и броский минимализм сливаются у Романа в мелодраматическом апофеозе.

Концерт для… скрипки с барабаном (12+)

Необычный концерт пройдёт сегодня в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

В 19:01 здесь зазвучит необычная музыка: сочетание скрипки и барабанов. Сыграют местные исполнители Илья Крысолов и Екатерина Белозёрова. Они покажут публике, что два классических инструмента могут рождать виртуозное звучание и вызовут у публики массу новых эмоций.



Фото vk.com/katrinviolin25



Вход на концерт – любая бумажная купюра.

Распределение выпускников

Лишь треть липецких студентов поддерживает возврат к системе распределения выпускников вызов, выяснили в ходе опроса исследователи сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Напомним, что в Госдуму внесён законопроект, который обяжет выпускников-бюджетников отработать три года по распределению, а в случае отказа — возместить государству расходы на обучение.







Трое из десяти липецких студентов высказались за введение этой инициативы, примерно 25 процентов затруднились с ответом, а резко в штыки встретили инициативу 45%: они считают, что будет нарушена свобода выбора. У идеи нашлось немало сторонников среди людей, давно окончивших вузы и кому распределение уже не грозит. Так, среди респонденты старше 45 лет за распределение высказались 70 %.

Сколько стоит выпускной?

Заканчивается учебный год, впереди последние звонки, а так за горами и выпускные балы для учеников 9 и 11 классов.

SuperJob попробовал подсчитать примернуб стоимость выпускного праздника в 2013 году. Выяснилось, что в Липецке средний выпускной после 11-го класса будет стоить около 13 500 рублей. Это меньше, чем в среднем по России, где балл обойдётся в 16 500.







Основная трата – наряд выпускника. Наряд сына-девятиклассника в Липецке стоит в среднем 11 500 рублей, одиннадцатиклассника — 13 500 рублей. Образ для дочери-выпускницы облегчает родительский кошелек на 10 000 рублей в 9 классе и на 12 500 рублей в 11 классе. В Москве наряд выпускника или выпускницы 11-го класса стоит в среднем 18 500 рублей.

Волейбол: быть или не быть?

Сегодня в 17:30 болеем в СК «Атлант» (с. Копцевы Хутора, ул. Котовского, 1б) за наших волейболисток в первом стыковом матче за сохранение прописки в Суперлиге.







Вот и настал этот «день Х». Соперник – победитель турнира в Высшей лиге «А» - курский «ЮЗГУ-Атом». В прошлые годы аутсайдерам Суперлиги везло: в «вышке» неизменно побеждала череповецкая «Северянка» и она постоянно отказывалась от «стыков» по причине того, что не имела финансовой возможности перейти в элитный дивизион. Теперь победили курянки, ситуация изменилась.

Стыковые матчи проводятся до 3-х побед одной из команд. Сегодня и завтра (начало тоже в 17:30) – игры в Липецке. Затем 24 и, если понадобится, 25 мая – в Курске. В случае необходимости решающей пятой игры, то она пройдёт на площадке липчанок 28 мая. Болеем за наших девчат!

Дорогие липчане! Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Но даже в пятницу и на выходных категорически не рекомендуется забывать о новостях. Чащё заходите на GOROD48 – с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.