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Липецкая вечЁрка: замерший Сокол, эпичный пожар на Космонавтов и светлый куб на Театральной

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#вечЁрка #пробка #пожар #театр
Липецкая вечЁрка: замерший Сокол, эпичный пожар на Космонавтов и светлый куб на Театральной

Сегодня, 18 мая, утро у сокольцев началось с пробки, а жильцы дома № 5/1 на улице Космонавтов не выспались из-за эвакуации, в театре драмы имени Толстого показали, каким он станет после ремонта.

По сокольскому мосту из-за ремонта и так проехать сложно, а сегодня на нем случались авария. Хвост образовавшейся пробки тянулся до улицы Баумана. Затору вызвал еще одну аварию - на Заводской площади.

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На мосту автомобиль «ВАЗ» врезался в бетонное ограждение, сузив для проезда полосу, а на перекрестке улиц Баумана и Ушинского столкнулись автобус маршрута № 346 и автомобиль «Киа».

— Ехала на этом автобусе головой ударилась об кабину водителя, — рассказала Алиса.

— В отдалённые районы города хорошо бы канатную дорогу смонтировать. Вместо метро и трамваев. Надо предложить администрации города, — написал Гость.

Ночью в доме № 5/1 по улице Космонавтов   горели сразу две квартиры, пламя повредило еще четыре балкона. Пожарные  эвакуировали 30 жильцов дома, пятерых — спасли.



— Мы живём через дорогу от военного городка, чисто случайно увидела дым, а потом и уже огонь. Сирен пожарных не было, и вообще я не поняла, они приезжали или нет. Очень это всё страшно наблюдать, на улице была ночь и жутко от одной мысли, что кто-то мог крепко спать и не спастись. Хотелось бы ещё узнать в чем всё-таки причина. Изношенность электрооборудования. Или человеческий фактор, — написала Нат.

— Ночью сирены и пожарных, и полиции запрещены. Да и дороги свободны. Нет тупых водителей на пути. А пожар — это всегда страшно для всех и для зрителей тоже, — ответил ей Вл.

— Только военный городок передали городу — как уже заполыхало все, — заметил Черный риелтор.

Накануне на трассе М-4 «Дон» сгорел тягач «Вольво».

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Обещают, что театр драмы имени Льва Толстого к осени будет не узнать. Липчане увидят здание именно таким, каким его задумывал архитектор Марк Бубнов в конце 60-х годов — легким и воздушным. В театре уберут километры штор с фасадных окон, смонтируют подсветку. Первоначальный вид получит левый фасад — лестницы на улице и в здании будет разделять лишь стеклянная стена. 

Рабочие уже расширили большую сцену, а потом смонтируют телескопические трибуны, которые позволят смотреть спектакли прямо со сцены. 


К ремонту театра комментаторы пока отнеслись насторожено, ждут результат.

— Наконец-то до культуры руки доходят! — написал Максим Петрович.

— Так ли важны в театре внешние формы здания или на первом месте внутреннее содержание спектаклей? — спросил Неоднозначник.

— Посмотрим, посмотрим! На бумаге у нас всегда все тип-топ, а вот в реале… Можно процитировать градоначальника — это число Пи какое-то, товарищи, — заметил Нардеп.

На завтра синоптики обещают до +26 градусов. И на центральном пляже уже порядочно загорающих. Есть и те, кто уже открыл купальный сезон. А на понтонном мосту сегодня липчанин Анатолий поймал леща весом 3,25 кг.



В ожоговый центр, между тем, поступил первый в этом году пациент пострадавший от солнца. Правда, обгорел 40-летний мужчина не в Липецке, а в Турции. Солнечные ожоги 28% тела он получил за день до возвращения домой, когда бегал по пляжу без майки. 

— Не каждый может себе позволить это, — заметил комментатор.

— Уснуть по-пьяни на пляже сейчас называется бегать по пляжу? — уточнил Естественный отбор.
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#вечЁрка #пробка #пожар #театр

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