Происшествия
26 минут назад
В районе стадиона «Динамо» опрокинулся дорожный каток
Никто не пострадал.
По сообщениям очевидцев, сегодня днём в Липецке на улице Карла Маркса в районе стадиона «Динамо» опрокинулся дорожный каток.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию сообщение о данном происшествии не поступало.
Предположительно, транспортное происшествие обошлось без пострадавших.
Фото - vk.com/im?sel=c51
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию сообщение о данном происшествии не поступало.
Предположительно, транспортное происшествие обошлось без пострадавших.
Фото - vk.com/im?sel=c51
что сказать
Вот так это возможно.
Виктор
он
Тур