Никто не пострадал.

По сообщениям очевидцев, сегодня днём в Липецке на улице Карла Маркса в районе стадиона «Динамо» опрокинулся дорожный каток.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию сообщение о данном происшествии не поступало.Предположительно, транспортное происшествие обошлось без пострадавших.