Происшествия

26 минут назад

В районе стадиона «Динамо» опрокинулся дорожный каток

5 309
#ДТП
1
В районе стадиона «Динамо» опрокинулся дорожный каток

Никто не пострадал.

По сообщениям очевидцев, сегодня днём в Липецке на улице Карла Маркса в районе стадиона «Динамо» опрокинулся дорожный каток.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию сообщение о данном происшествии не поступало.

Предположительно, транспортное происшествие обошлось без пострадавших.

Фото - vk.com/im?sel=c51
5 309
#ДТП
1

Комментарии (5)

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что сказать

3 минуты назад
басурмане
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Вот так это возможно.

4 минуты назад
Тур, Водитель уснул.
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Виктор

15 минут назад
Наверное больше 100 км/ч летел.
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он

15 минут назад
решил лёжам катать ))))) устал потомушта
ответить

Тур

20 минут назад
Как такое возможно?
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