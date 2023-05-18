Происшествия

33 минуты назад

На улице Московской 42-летний мужчина упал с пятого этажа

3 809
#падение с высоты
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На улице Московской 42-летний мужчина упал с пятого этажа

Он жил в этом доме.

Сегодня в доме №15 по улице Московской в Липецке с пятого этажа выпал мужчина. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 42-летний мужчина погиб. Его личность уже установлена, он жил в этом доме. 

На месте работает следственно-оперативная группа.
3 809
#падение с высоты
1

Комментарии (3)

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Пессимист

20 минут назад
наверное прикинул, где я, а где пенсия
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мысли в слух

25 минут назад
Эпидемия, что ли!? Третий суицид за два дня!
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Антисоветчик

26 минут назад
Депрессия, есть отличное средств от депрясняка- Ягермагер, правда дорого стоит. Второй вариант -новопассит. стоит также но он безалкоголный.
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