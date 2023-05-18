Происшествия
33 минуты назад
На улице Московской 42-летний мужчина упал с пятого этажа
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Он жил в этом доме.
Сегодня в доме №15 по улице Московской в Липецке с пятого этажа выпал мужчина.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 42-летний мужчина погиб. Его личность уже установлена, он жил в этом доме.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 42-летний мужчина погиб. Его личность уже установлена, он жил в этом доме.
На месте работает следственно-оперативная группа.
3 809
Пессимист
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