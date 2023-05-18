На улице Московской 42-летний мужчина упал с пятого этажа

Он жил в этом доме.

Сегодня в доме №15 по улице Московской в Липецке с пятого этажа выпал мужчина.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 42-летний мужчина погиб. Его личность уже установлена, он жил в этом доме.



На месте работает следственно-оперативная группа.