На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Отключения холодной воды 19 мая в двух районах Липецка связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 3/3, 5/2 по улице Липовской, № 32 по улице Игнатьева, №№ 25, 25/2 по улице Семашко. Машина с водой будет находиться по адресу: улица Игнатьева, 32.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 37, 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина, №№ 26, 28, 28а, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова. Подвоз воды будет организован к двум домам на бульваре Шубина - № 15 и № 20.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



