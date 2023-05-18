31-летний липчанин выпал с 13-го этажа и погиб

Трагедия произошла на улице Зои Космодемьянской.

17 мая в 16:10 у дома №4а по улице Зои Космодемьянской был обнаружен труп 31-летнего мужчины.





Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предположительно, мужчина выпал с балкона 13-го этажа.



Обстоятельства его гибели изучает следственный комитет.