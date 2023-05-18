Происшествия

сегодня, 16:09

31-летний липчанин выпал с 13-го этажа и погиб

5 1961
#падение с высоты
1
31-летний липчанин выпал с 13-го этажа и погиб

Трагедия произошла на улице Зои Космодемьянской.

17 мая в 16:10 у дома №4а по улице Зои Космодемьянской был обнаружен труп 31-летнего мужчины.


Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предположительно, мужчина выпал с балкона 13-го этажа.

Обстоятельства его гибели изучает следственный комитет.
5 1961
#падение с высоты
1

Комментарии (6)

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123

4 минуты назад
Мимоходом, это палиндромчик такой)
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Кристина

8 минут назад
Вроде в прошлом году на этом доме мальчик погиб.
ответить

Мимоходом

35 минут назад
31 - 13. Совпадение?
ответить

Так нельзя.

47 минут назад
Мне показалось, что подобные случаи становятся уже какими-то устрйчиво систематическими. Что-то здесь не так!
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Вы че

сегодня, 16:21
там в Липецке? Хотите опыт на всю Россию распространить? Заканчивайте!
ответить
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