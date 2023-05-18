Происшествия
сегодня, 16:09
31-летний липчанин выпал с 13-го этажа и погиб
5 1961
Трагедия произошла на улице Зои Космодемьянской.
17 мая в 16:10 у дома №4а по улице Зои Космодемьянской был обнаружен труп 31-летнего мужчины.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предположительно, мужчина выпал с балкона 13-го этажа.
Обстоятельства его гибели изучает следственный комитет.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предположительно, мужчина выпал с балкона 13-го этажа.
Обстоятельства его гибели изучает следственный комитет.
5 1961
123
Кристина
Мимоходом
Так нельзя.
Вы че