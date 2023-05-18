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В Колумбии через 17 дней после крушения самолета нашли живыми четверых детей

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#крушение самолета #дети

В джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей, пропавших после крушения самолета Cessna 206.

Вооруженные силы Колумбии обнаружили живыми в джунглях департамента Какета четверых детей, которые летели на разбившейся Cessna 206 и провели в лесу 17 дней, - заявил президент страны Густаво Петро.

"После напряженной поисковой работы, которую провели наши вооруженные силы, мы нашли живыми четырех детей, пропавших без вести в результате авиакатастрофы в Гуавьяре. Радость для страны", — сообщил президент.

Отмечается, что спасатели обнаружили детей спустя 17 дней после авиакатастрофы, - пишет Lenta.ru.

Самолет Cessna 206 подал аварийный сигнал 1 мая 2023 года. У самолета отказал двигатель, летный экипаж подал аварийный сигнал. Его обнаружили через 370 часов поисков. На борту обнаружили тело пилота, но шести пассажиров, четверо из которых дети, нигде не было.

По данным El Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту и пассажирке, матери четверых детей.
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#крушение самолета #дети

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