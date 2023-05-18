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сегодня, 15:16
ЦБ РФ пересмотрел цели по инфляции
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Центробанк вынужден изменить свои экономические программы.
Центробанк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором проанализировал, стоит ли ему менять цель по инфляции, которая сейчас находится на уровне вблизи 4%, - передает РБК.
Мировые вызовы в сфере экономики заставляют Центробанк пересматривать имеющиеся тактики в отношении решения проблем финансов.
В свете нынешнего экономического кризиса и введения западных санкций Банк России перенес проведение обзора своей политики поддержания роста цен на более поздний срок. Возможность снижения таргета по инфляции уже рассматривалась в 2021 году, но изменение политики было отложено из-за сложной экономической ситуации в стране.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина еще в 2021 году говорила, что регулятор планирует провести обзор своей политики поддержания роста цен вблизи этой отметки. Изначально итоги этого анализа планировали опубликовать в 2022 году, но на фоне кризиса перенесли сроки.
Степень доверия к денежно-кредитной политике, накопленный опыт таргетирования инфляции, волатильность цен, инфляция в странах-торговых партнерах и другие факторы являются ключевыми для принятия решения о снижении таргета.
ЦБ РФ не указал, до какого уровня мог бы быть снижен таргет, но анализ условий экономики к 2021 году показал, что снижение до 3% было возможно.
Мировые вызовы в сфере экономики заставляют Центробанк пересматривать имеющиеся тактики в отношении решения проблем финансов.
В свете нынешнего экономического кризиса и введения западных санкций Банк России перенес проведение обзора своей политики поддержания роста цен на более поздний срок. Возможность снижения таргета по инфляции уже рассматривалась в 2021 году, но изменение политики было отложено из-за сложной экономической ситуации в стране.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина еще в 2021 году говорила, что регулятор планирует провести обзор своей политики поддержания роста цен вблизи этой отметки. Изначально итоги этого анализа планировали опубликовать в 2022 году, но на фоне кризиса перенесли сроки.
Степень доверия к денежно-кредитной политике, накопленный опыт таргетирования инфляции, волатильность цен, инфляция в странах-торговых партнерах и другие факторы являются ключевыми для принятия решения о снижении таргета.
ЦБ РФ не указал, до какого уровня мог бы быть снижен таргет, но анализ условий экономики к 2021 году показал, что снижение до 3% было возможно.
132