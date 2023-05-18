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Липчанин залил водой и зелёнкой вещи своей бывшей

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#повреждение имущества #конфликт
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Липчанин залил водой и зелёнкой вещи своей бывшей

А телевизор и окна разрисовал краской из баллончика.

17 мая отдел полиции №2 возбудил в отношении 36-летнего жителя Липецка уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, события, послужившие причиной возбуждения дела, произошли 11 апреля в квартире на улице Московской.

Мужчина пришел в квартиру бывшей сожительницы к своему ребенку, когда женщины не было дома. Повздорив с ней по телефону, он сложил в ванну ее вещи и залил их водой и зеленкой. В ванну он бросил еще и акустические колонки, а затем краской из баллончика разрисовал окна квартиры и телевизор.

Причиненный ущерб оценен в сумму около 60 000 рублей.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
4 1257
#повреждение имущества #конфликт
5

Комментарии (4)

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Лиза

27 минут назад
НКВД, она тоже, видимо, с головой не дружит. Зачем приводить к себе каких-то сожителей? Жила бы одна в своё удовольствие. Вот теперь получила...
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it_happens

34 минуты назад
новость достойная передовицы.
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нквд

41 минуту назад
Как она с ним жила . он же с головой не дружит
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Смех

53 минуты назад
"Хоботов, это мелко!"(с) )))
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