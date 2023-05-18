Липчанин залил водой и зелёнкой вещи своей бывшей

А телевизор и окна разрисовал краской из баллончика.

17 мая отдел полиции №2 возбудил в отношении 36-летнего жителя Липецка уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, события, послужившие причиной возбуждения дела, произошли 11 апреля в квартире на улице Московской.



Мужчина пришел в квартиру бывшей сожительницы к своему ребенку, когда женщины не было дома. Повздорив с ней по телефону, он сложил в ванну ее вещи и залил их водой и зеленкой. В ванну он бросил еще и акустические колонки, а затем краской из баллончика разрисовал окна квартиры и телевизор.



Причиненный ущерб оценен в сумму около 60 000 рублей.



Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области

