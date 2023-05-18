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Росфинмониторинг предлагает обязать банки указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов
Росфинмониторинг предложил обязать банки указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов с 2026 года.
Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, который делает обязательным указание данных получателя при переводах и ограничивает отправления без открытия банковского счета. Полностью требования могут заработать с 2026 года, - передает РБК.
Ведомство скорректировало набор информации, которую нужно будет предоставлять при отправлении денег, но не учло основные замечания банков на свой законопроект, следует из новой версии соответствующего документа, которую изучил РБК. Первую версию проекта ведомство опубликовало в начале марта 2023 года.
Текущая редакция антиотмывочного закона требует сопровождать денежный перевод информацией только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания), информация о получателе там отсутствует. Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам. Он предлагает ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей или аналогичным эквивалентом в иностранной валюте (это изменение должно вступить в силу спустя год после принятия и публикации закона).
Законопроект критиковали банки. Кредитные организации считают, что новые требования могут привести к росту многочисленных теневых способов перевода денежных средств, говорится в предложениях к первой версии законопроекта от Национального совета финансового рынка.
В новой версии законопроекта ведомство изменило набор данных получателя, которые нужно будет указывать при переводе. Оно исключило из них дату рождения, вместо полных Ф.И.О. предлагает указывать фамилию и инициалы, а вместо полных реквизитов документа личности — только серию и номер документа, либо идентификационный номер налогоплательщика.
Также предлагается сделать исключения для переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Будет предусмотрен механизм досылки сведений о получателе от кредитной организации, обслуживающей получателя или оператора платежной системы. При таких переводах не придется указывать данные паспорта, ИНН и номер банковского счета. Введение исключения Росфинмониторинг объяснил целью "максимально сохранить доступность и удобство совершения переводов для пользователей".
Еще одна мера — перенести срок вступления законопроекта в силу на 1 января 2026 года. В изначальной версии законопроекта требования должны были заработать спустя 365 дней, следующих за днем официального опубликования документа. Операторы платежных систем, которыми могут быть банки и небанковские кредитные организации, должны привести свои правила в соответствие с проектируемыми требованиями до 1 января 2025 года.
Сведения о получателе будут устанавливаться банком на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно с использованием информации, содержащейся в системах межбанковского обмена, - сообщал Росфинмониторинг.
В ответах ведомства на предложения банков говорится, что основной целью предлагаемых изменений является "решение проблемы отсутствия у финансовых организаций необходимой и достаточной информации о сторонах операции". Как объясняет Росфинмониторинг, банки не хранят данные получателя и не могут их предоставить по запросу ведомства, что приводит к снижению эффективности как внутренних банковских комплаенс-процедур, так и проводимых Росфинмониторингом финансовых расследований.
Ведомство скорректировало набор информации, которую нужно будет предоставлять при отправлении денег, но не учло основные замечания банков на свой законопроект, следует из новой версии соответствующего документа, которую изучил РБК. Первую версию проекта ведомство опубликовало в начале марта 2023 года.
Текущая редакция антиотмывочного закона требует сопровождать денежный перевод информацией только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания), информация о получателе там отсутствует. Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам. Он предлагает ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей или аналогичным эквивалентом в иностранной валюте (это изменение должно вступить в силу спустя год после принятия и публикации закона).
Законопроект критиковали банки. Кредитные организации считают, что новые требования могут привести к росту многочисленных теневых способов перевода денежных средств, говорится в предложениях к первой версии законопроекта от Национального совета финансового рынка.
В новой версии законопроекта ведомство изменило набор данных получателя, которые нужно будет указывать при переводе. Оно исключило из них дату рождения, вместо полных Ф.И.О. предлагает указывать фамилию и инициалы, а вместо полных реквизитов документа личности — только серию и номер документа, либо идентификационный номер налогоплательщика.
Также предлагается сделать исключения для переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Будет предусмотрен механизм досылки сведений о получателе от кредитной организации, обслуживающей получателя или оператора платежной системы. При таких переводах не придется указывать данные паспорта, ИНН и номер банковского счета. Введение исключения Росфинмониторинг объяснил целью "максимально сохранить доступность и удобство совершения переводов для пользователей".
Еще одна мера — перенести срок вступления законопроекта в силу на 1 января 2026 года. В изначальной версии законопроекта требования должны были заработать спустя 365 дней, следующих за днем официального опубликования документа. Операторы платежных систем, которыми могут быть банки и небанковские кредитные организации, должны привести свои правила в соответствие с проектируемыми требованиями до 1 января 2025 года.
Сведения о получателе будут устанавливаться банком на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно с использованием информации, содержащейся в системах межбанковского обмена, - сообщал Росфинмониторинг.
В ответах ведомства на предложения банков говорится, что основной целью предлагаемых изменений является "решение проблемы отсутствия у финансовых организаций необходимой и достаточной информации о сторонах операции". Как объясняет Росфинмониторинг, банки не хранят данные получателя и не могут их предоставить по запросу ведомства, что приводит к снижению эффективности как внутренних банковских комплаенс-процедур, так и проводимых Росфинмониторингом финансовых расследований.