37 минут назад
В Минфине Японии заявили об увеличении экспорта машин в РФ в апреле 2023 года на 77%
Объем экспорта мотоциклов и автоциклов в отчетный период вырос на 86,4%, цветных металлов — на 350%, изготовленной резины — на 208%.
При этом объем экспорта мотоциклов и автоциклов в отчетный период вырос на 86,4%, цветных металлов – на 350%, изготовленной резины – на 208%. Вырос экспорт по таким позициям, как аудио- и видеоаппаратура (на 51,8%). Экспорт изделий из стали и железа упал по сравнению с апрелем 2022 года на 97,9%, а экспорт бумаги и бумажных изделий упал на 34,6%.
Уточняется, что в целом экспорт из Японии в Россию в апреле этого года вырос на 42,5% и составил 33,83 миллиарда иен (246,17 миллиона долларов).