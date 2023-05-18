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37 минут назад

В Минфине Японии заявили об увеличении экспорта машин в РФ в апреле 2023 года на 77%

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#экспорт #машины

Объем экспорта мотоциклов и автоциклов в отчетный период вырос на 86,4%, цветных металлов — на 350%, изготовленной резины — на 208%.

Экспорт автомобилей из Японии в РФ в апреле текущего года вырос на 77% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, - передает РИА Новости со ссылкой на статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.

При этом объем экспорта мотоциклов и автоциклов в отчетный период вырос на 86,4%, цветных металлов – на 350%, изготовленной резины – на 208%. Вырос экспорт по таким позициям, как аудио- и видеоаппаратура (на 51,8%). Экспорт изделий из стали и железа упал по сравнению с апрелем 2022 года на 97,9%, а экспорт бумаги и бумажных изделий упал на 34,6%.

Уточняется, что в целом экспорт из Японии в Россию в апреле этого года вырос на 42,5% и составил 33,83 миллиарда иен (246,17 миллиона долларов).


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#экспорт #машины

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