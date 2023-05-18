Происшествия

45 минут назад

За выпитые 250 граммов коньяка 36-летний водитель лишился «пятнашки»

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#ПДД #нарушение #пьяная езда
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За выпитые 250 граммов коньяка 36-летний водитель лишился «пятнашки»

Автомобиль «ВАЗ-21150» конфискован в собственность государства.

Ещё один любитель пьяной езды лишился водительских прав и машины. Октябрьский районный суд вынес приговор 36-летнему водителю по части 1 статьи 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым за это административному наказанию.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 25 мая 2021 года мужчина был подвергнут административному наказанию за пьяную езду по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, его оштрафовали на 30 000 рублей и лиши прав на полтора года.

Но 16 декабря 2022 года в 23:20 водитель снова попался сотрудникам ДПС пьяным за рулём автомобиля «ВАЗ-21150»: машину остановили напротив дома №234 по улице Индустриальной в Липецке. От медицинского освидетельствования водитель отказался.

В суде мужчина признал вину. В ходе следствия он рассказал, что прежде чем сесть за руль и поехать из села Елецкая Лозовка Хлевенского района в Липецк, он выпил 250 граммов коньяка.

В результате мужчине назначили 240 часов обязательных работ, его лишили водительских прав на 2 года. Автомобиль «ВАЗ-21150» по решению суда конфискован в собственность государства.
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#ПДД #нарушение #пьяная езда
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Оксана

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