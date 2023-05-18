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В Курской области два человека пострадали при атаке ВСУ на физкультурный комплекс

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#атака ВСУ #Курск
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При атаке украинских формирований в поселке Глушково пострадали два человека.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс, - сообщил курский губернатор Роман Старовойт.

"В результате взрыва в физкультурно-оздоровительном комплексе в поселке Глушково выбиты окна и поврежден фасад. Два жителя получили осколочные ранения средней тяжести. Пострадавшие доставлены в Глушковскую ЦРБ, где им оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал глава региона в своем Телеграм-канале.

Утром об обстреле украинскими дронами-камикадзе Глушковского района сообщал Telegram-канал Shot. По информации источника, под обстрел попал хутор Заря, расположенный в 100 метрах от российско-украинской границы. Всего было выпущено три беспилотника. В результате падения и детонации дронов никто не пострадал.

Поздним вечером тот же участок местности ВСУ обстреляли из стрелкового оружия, - пишет "Газета.ru".

17 мая Старовойт заявил, что один человек пострадал при обстреле Кореневского района украинскими силами. По информации губернатора, зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким. В результате были повреждены линии электропередачи, обесточены поселки.
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#атака ВСУ #Курск
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