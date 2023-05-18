Общество

49 минут назад

В Ельце спасли зажатую между цементным полом и трубой собаку

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#животные #собака
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В Ельце спасли зажатую между цементным полом и трубой собаку

Ночью в приюте «Пушистый домосед» спасали собаку.

Этой ночью в приюте «Пушистый домосед» в Ельце спасали пса.

«Собака Рони, пересаженная в новый вольер, не захотела в нем сидеть и попыталась вылезти. Как ей удалось подлезть под трубу из металлического профиля, неизвестно. Ее морда оказалась зажатой между цементным полом и трубой. Дело осложнялось тем, что мы заметили это в 22 часа вечера. Несколько часов Рони пыталась самостоятельно освободиться. Все было мокро вокруг морды. Мокрым было ухо. Очевидно, собаку рвало. Сетка впивалась в шею Рони. Мы отгибали сетку, пытались тащить Рони», - сообщает Елецкое городское общество защиты животных «Пушистый домосед».

Ночью в приют приехала подмога. Сначала трубу хотели перерезать болгаркой. Но потом её удалось отогнуть ломом.

Собака по кличке Рони освободилась.

Фото - vk.com/pushistyi_domosed
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#животные #собака
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Комментарии (2)

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н

11 минут назад
Ронни,хорошего тебе хозяина,живи и не тужи. Спасателям и волонтерам- спасибо за ваш труд.
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Лиза

14 минут назад
Хорошо, что несчастную собачулю освободили. А почему в клетке так много мусора?
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