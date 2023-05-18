В Ельце спасли зажатую между цементным полом и трубой собаку

Ночью в приюте «Пушистый домосед» спасали собаку.

Этой ночью в приюте «Пушистый домосед» в Ельце спасали пса.«Собака Рони, пересаженная в новый вольер, не захотела в нем сидеть и попыталась вылезти. Как ей удалось подлезть под трубу из металлического профиля, неизвестно. Ее морда оказалась зажатой между цементным полом и трубой. Дело осложнялось тем, что мы заметили это в 22 часа вечера. Несколько часов Рони пыталась самостоятельно освободиться. Все было мокро вокруг морды. Мокрым было ухо. Очевидно, собаку рвало. Сетка впивалась в шею Рони. Мы отгибали сетку, пытались тащить Рони», - сообщает Елецкое городское общество защиты животных «Пушистый домосед».Ночью в приют приехала подмога. Сначала трубу хотели перерезать болгаркой. Но потом её удалось отогнуть ломом.Собака по кличке Рони освободилась.