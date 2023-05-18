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65-летняя женщина попала под автомобиль на улице Космонавтов

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#авария #ДТП
65-летняя женщина попала под автомобиль на улице Космонавтов

За сутки на дорогах области пострадали семь человек.

Вечером 17 мая в Липецке на улице Космонавтов 65-летнюю женщину сбил автомобиль «Джили» под управлением 57-летнего водителя. Женщина госпитализирована. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

В Лебедянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь 23-летний водитель «Лады Гранты» допустил наезд на стоящий «Форд» под управлением 48-летнего мужчины. От удара «Форд столкнулся с «ВАЗом» 55-летнего водителя. Травмы получили водители «Гранты» и «Форда», а также три пассажирки иномарки.

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В селе Воскресеновка Липецкого района 61-летний водитель «Ягуара» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель госпитализирован.


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#авария #ДТП

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