Происшествия
сегодня, 10:05
65-летняя женщина попала под автомобиль на улице Космонавтов
За сутки на дорогах области пострадали семь человек.
Вечером 17 мая в Липецке на улице Космонавтов 65-летнюю женщину сбил автомобиль «Джили» под управлением 57-летнего водителя. Женщина госпитализирована. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.
В Лебедянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь 23-летний водитель «Лады Гранты» допустил наезд на стоящий «Форд» под управлением 48-летнего мужчины. От удара «Форд столкнулся с «ВАЗом» 55-летнего водителя. Травмы получили водители «Гранты» и «Форда», а также три пассажирки иномарки.
В селе Воскресеновка Липецкого района 61-летний водитель «Ягуара» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель госпитализирован.
В Лебедянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь 23-летний водитель «Лады Гранты» допустил наезд на стоящий «Форд» под управлением 48-летнего мужчины. От удара «Форд столкнулся с «ВАЗом» 55-летнего водителя. Травмы получили водители «Гранты» и «Форда», а также три пассажирки иномарки.
В селе Воскресеновка Липецкого района 61-летний водитель «Ягуара» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель госпитализирован.