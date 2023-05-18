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сегодня, 10:00

В Крыму приостановили движение электропоездов между Симферополем и Севастополем

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#Крым #поезда

О возобновлении движения сообщат дополнительно.

На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят электропоезда, - сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале со ссылкой на республиканский Минтранс.

"Временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь. Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами", - предупредил Минтранс.

Причина остановки не уточняется.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что между Симферополем и Севастополем частично с рельсов сошел грузовой состав с зерном.

"По предварительным данным, в 7:45 по Москве шел грузовой состав Симферополь - Севастополь. С рельсов сошло пять вагонов с зерном. Пострадавших нет", - отметил источник.

Телеграм-канал Mash утверждает, что в Симферопольском районе недалеко от Бахчисарая сошли с рельсов пять вагонов с зерном.

"В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет", - вскоре подтвердил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Крымская железная дорога в свою очередь отмечает, что сход вагонов произошел "в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Никто не пострадал. Восстановительные поезда направлены на место ЧП, угрозы экологии нет, - передает Bfm.ru.
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#Крым #поезда

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