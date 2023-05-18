Сегодня в Липецке: юбилей «Алых парусов» и всё о призыве на военные сборы

Рассказываем всё самое важное про наступивший четверг.

Столбик вверх

Каждый день на этой неделе температура воздуха немного вырастает. Сегодня будет уже до 25-27 градусов и по-прежнему без осадков.







Отключение воды

В связи с проведением ремонтных работ с 10:00 до 20:00 прекратят подачу холодной воды жителям 15-го микрорайона, 1/2, 1/3,1/4, 2/2, 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23а, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37; улиц Водопьянова, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18; Достоевского, 71; Меркулова, 51, 53, 55; Папина, 6, 6а; Студенческий городок, 10, 11, 13, 14; Хорошавина, 3; проспекта Победы, 89, 91, 91а, 93, 93а, 95проезда Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 16, 12, 14а, 18, 27а, 29.







В эти же часы перекроют вентили и в частном секторе улиц Достоевского, Крылова, Хмельницкого.

Отключения света

Электричество отключат с 09:00 до 17:00 на улицах Баженова; Баумана; Дальней, 15; Мирной, 34; Ново-Весовой, 17, 33; Рассветной; Рябиновой; Сокольской; Ударников, 36, 36а; в переулке Лунном, 2,4; в садоводческом товариществе «Речное», 561, 568, 572.







Пробки

Ни одно утро в Липецке не проходит без заторов, например, на улице Гагарина с раннего утра в двух направлениях появились участки дороги, помеченные в приложении красным цветом. И с каждой минутой машин становится всё больше и большие. Советуем перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичное приложение, чтобы изучить дорожную обстановку и по возможности выбрать оптимальный маршрут. Дороги в городе по утрам – тот ещё квест.

50-лет «Алым парусам» (6+)

На юбилей прославленной музыкальной студии в Областной Центр культуры, народного творчества и кино сегодня приедут известные музыканты.

Полвека назад в Доме детского творчества «Городской» был создан коллектив «Алые паруса». С тех пор через него прошли сотни мальчишек и девчонок, научившихся исполнять современную музыку. До недавнего времени бессменным руководителем «Алых парусов» был их создатель Владимир Болдырев, посвятивший коллективу всю жизнь. В день юбилея не раз вспомнят и его.



Владимир Болдырев скончался в 2019 году



Воспитанники липецкой студии выступают в популярных отечественных рок-группах: например, «Пикник». Как стало известно GOROD48 специально на этот концерт приедет один из наиболее известных воспитанников Пётр Миков, гитарист группы «Конец фильма», прославившейся исполнением главной песни в сериале «Солдаты». В составе воспитанников «Алых парусов»-1984 Миков и его первые партнёры по сцене исполнят песню «Апокалипсис», написанную более 30 лет назад Аркадием Свиридовым. Музыканты уже провели одну репетицию.







В концерте примут участие и другие знаменитости липецкой сцены Александр Данилов, Денис Поляков, Наталия Русскова, Юрий Азаров, Максим Зубков, Анжелика Розина, академический хор "CANTUS COR" (руководитель Заслуженный работник культуры Липецкой области Елена Серова), выпускник и один из руководителей «Алых парусов» Олег Миронцев.

«Фортуна Брасс» (12+)

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) сегодня в 19:00 будет гостить столичная группа «Фортуна Брасс» — эстрадно-джазовый ансамбль медных духовых и ударных инструментов, в состав которой входят шесть музыкантов и концертный директор.



В текущем году ансамблю исполняется 20 лет: коллектив был образован в 2003-м из выпускников московской Консерватории им. П.И. Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных.





Гости представят свою новую программу «Веселые Ребята» к 100-летию отечественного джаза. В ней прозвучат мелодия из кинофильма «Весёлые Ребята», «Прекрасная Маркиза» П. Мизраки, «That’s a Plenty» Л. Поллака, «Blue moon» Р. Роджерса, музыкальный номер «Ой, то не вечер», попурри на темы из кинофильмов оркестра Л. Утёсова, «Свидание» А. Цфасмана, мелодия из к/ф «Ва-Банк» Г. Кузняка, «Песня извозчика» Н. Богословского, «Старый клён» А. Пахмутовой, «In the Mood» Г. Миллера, «The Pink panther theme» Г. Манчини, «Soul Bosa Nova» К. Джонс и многие другие зажигательные мелодии и песни.

Танцевальный спектакль (12+)

А в городском Дому культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 19:00 состоится Отчетный концерт ансамбля эстрадного танца и школы эстрадного танца «Амира»







«Алиса и украденное время» – новый танцевальный спектакль в исполнении коллектива, а также Школы восточного танца. В программе – яркие и зажигательные постановки, а также сочетание восточного и эстрадного танцевальных направлений.

Театральные гастроли

Будет чем заняться сегодня и театралам, ведь в Липецке продолжаются гастроли театра юного зрителя из Балаково.

Сегодня на гостеприимной сцене липецкого драматического театра артисты из Саратовской области покажут два спектакля. В 12:00 пройдёт постановка «Красавица и чудовище» (6+), о которой мы подробно рассказывали вчера. А в 18:30 начнётся спектакль «Блэз» (12+) – фарс в 2-х действиях по пьесе К.Мане.







Ошеломительная череда событий в жизни бедного художника Блэза, вынужденного разрываться между несколькими женщинами одновременно, приводят его к комичным недоразумениям. Безумная идея его подруги- женить Блэза на дочери богатого буржуа, как ни странно, находит отклик у самого буржуа, которому хочется заполучить аристократическую фамилию для дочери-дурнушки. Глупый богач и удачливый бедняк, кто же окажется в выигрыше? Пытаясь все успеть и всем угодить Блэз находит выход из всех недоразумений и перипетий, как и положено обаятельному и удачливому герою.

«Мир. Труд. Май» (12+)

Фестиваль с таким названием пройдёт в Городском молодёжном центре в 14:00.

Звучит, как лозунги первомайской демонстрации, но на самом деле фестиваль будет посвящён трудовому праву, в ходе которого молодежь сможет узнать правила трудоустройства, технику безопасности на производстве, увидеть лабораторные испытания и создании инструкций. Желающие поделятся своими знаниями о проходившем празднике Первомае во времена существования СССР с его первоначальным названием — День международной солидарности трудящихся.







Участникам будут представлены 11 локаций, всесторонне рассказывающих о трудовом праве.

Кинопремьеры

В четверг традиционно обновляется репертуар в кинотеатрах, мы спешим познакомить вас с самыми любопытными новинками, увидеть которые можно с сегодняшнего дня.

«Хитровка. Знак четырёх». Россия, 2023. История, комедия. Режиссёр Карен Шахназаров (12+)

Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с тёмным прошлым.

В ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Анфиса Черных, Александр Олешко.

«Мегалодон». Доминиканская республика, 20023. Приключения, фантастика. Режиссёр Адриан Грюнберг (16+)

Фантастический хоррор о схватке человека с доисторическим монстром. Пол и его семья собираются провести отпуск в райском местечке на побережье. К их удивлению, живописный и дружелюбный поселок покинут и разрушен. По ацтекским легендам, в местных водах обитает последний мегалодон – Черный демон. Он ревностно защищает природу от вторжения людей, уничтожая все на своем пути. Отправившись на прибрежную платформу в поисках ответов, семья оказывается в ловушке. И теперь Полу нужно найти способ спасти своих близких.

«Парень с того света». Великобритания, 2022. Фанстастика, комедия. Режиссёр Мартин Оуэн (16+)

Оливер – обычный одинокий парень, которому хочется найти друзей и любовь. Но как это сделать, если единственное, с кем он общается – это телевизор? Неожиданным образом он находит себе друга... на кладбище. Популярный при жизни красавчик Митч поможет Оливеру справиться с неуверенностью в себе и даст лучшие советы, как покорить любую девушку. Но освободилось ли его собственное сердце от той единственной после смерти?

В ролях: Хиро Файнс-Тиффин, Эшли Бенсон, Бен Миллер.

Военные сборы-2023

Как известно, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе на военные сборы в 2023 году. Юрист SuperJob Александр Южалин разъяснил нюансы прохождения сборов, в частности рассказал, какие обязанности накладывает на работодателя призыв сотрудников.







На военные сборы могут быть призваны граждане, пребывающие в запасе (те, кто проходил срочную военную службу), или студенты вузов, обучающиеся по программам военной подготовки (учебные сборы). Вместе с тем перечень тех, кого не могут вызвать на сборы, установлен статьей 55 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». В частности, от военных сборов освобождаются:



- женщины;

- граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах;

- граждане, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей;

- граждане, имеющие основания для отсрочки от призыва на военную службу;

- граждане, пребывающие за пределами Российской Федерации;

- граждане, уволенные с военной службы, в течение 2 лет со дня увольнения в запас;



Призыв граждан на военные сборы осуществляют военные комиссариаты. При этом граждане проходят медицинское освидетельствование. Заключительным этапом призыва на военные сборы является отправка граждан из военного комиссариата (пункта сбора) к месту их проведения.



Таким образом, на основании Указа Президента, военкоматы начнут рассылать повестки гражданам о необходимости явиться в военкомат:



— для сверки данных воинского учета;

— для прохождения медицинского обследования;

— для отправки на военные сборы.



Граждане, получившие повестки, должны будут явиться в военкомат в назначенное время.



Продолжительность военного сбора не может превышать 2 месяца. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев.



Периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, за исключением граждан, пребывающих в резерве, на учебные сборы не может быть чаще 1 раза в 3 года.





Что учесть работодателю. Если повестка пришла в организацию, работодатель обязан оповестить об этом работника. На время прохождения военных сборов, а также в указанные в повестках дни подготовки к ним работники должны быть освобождены от работы с сохранением средней заработной платы. Основанием для такого освобождения будет являться повестка.

На время учебных сборов за работником должно быть сохранено место работы. В табеле учета рабочего времени в этот период можно указать год «Г» — исполнение государственных обязанностей.



По окончании военных сборов рекомендуется запросить у работника справку о прохождении военных сборов, которую выдает военкомат.

Дорогие липчане! В четверг мы продолжаем трудится. Но при этом не нужно в наше неспокойное время забывать и о новостях. Липчанам сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!



