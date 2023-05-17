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В домах на двенадцати улицах Липецка отключат холодную воду и еще на десяти — свет
18 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах Липецка – без холодной воды останутся полностью или частично 12 улиц города. Еще на десяти улицах города отключат свет.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 3 по улице Хорошавина – машина с водой для питья подъедет к дому.
С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 89, 91, 91а, 93, 93а, 95 по проспекту Победы – цистерна с водой для питья будет находиться возле дома № 91.
С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители домов №№ 51, 53, 55 по улице Меркулова – воду подвезут к дому № 51.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Ремонтные работа на 18 мая запланировало и «Липецкэнерго»: с 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 17 и 33 по улице Ново-Весовой, дома № 36 и 36а по улице Ударников, дома №№2 и 4 в Лунном переулке, дом №15 по улице Дальней, дом №34 по улице Мирной, дома №№561, 568, 572 в садоводчестве «Речное». Кроме того подачу электроэнергии отключат на улицах Рябиновой, Баженова, Баумана, Рассветной и Сокольской.