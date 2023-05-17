В домах на двенадцати улицах Липецка отключат холодную воду и еще на десяти — свет

18 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах Липецка – без холодной воды останутся полностью или частично 12 улиц города. Еще на десяти улицах города отключат свет.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, №№ 6, 6а по улице Папина, № 71 по улице Достоевского, №№ 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 10, 11, 13, 14 в Студенческом городке, а также в частном секторе улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Папина, 6.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 3 по улице Хорошавина – машина с водой для питья подъедет к дому.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 89, 91, 91а, 93, 93а, 95 по проспекту Победы – цистерна с водой для питья будет находиться возле дома № 91.



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители домов №№ 51, 53, 55 по улице Меркулова – воду подвезут к дому № 51.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



Ремонтные работа на 18 мая запланировало и «Липецкэнерго»: с 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 17 и 33 по улице Ново-Весовой, дома № 36 и 36а по улице Ударников, дома №№2 и 4 в Лунном переулке, дом №15 по улице Дальней, дом №34 по улице Мирной, дома №№561, 568, 572 в садоводчестве «Речное». Кроме того подачу электроэнергии отключат на улицах Рябиновой, Баженова, Баумана, Рассветной и Сокольской.

