Управляющую компанию оштрафовали на 250 000 рублей за отсутствие стёкол, мусор и воду в подвале

В двух домах по улице 50 лет НЛМК и в одном доме по улице Мичурина выявили нарушения.

Госжилинспекция проверила работу управляющей ООО УК «Манеж-Л» и выявила ряд нарушений.



Как сообщает Telegram-канал ГЖИ, в доме №13 по улице 50 лет НЛМК не обнаружили стёкла, текущего ремонта в подъезде. Подвал был подтоплен, а придомовую территорию захламляли мусор и спиленные ветки. В доме №9 по улице 50 лет НЛМК тоже не было стекла.



В отношении управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, суд назначил ООО УК «Манеж-Л» штраф в 250 тысяч рублей.



Также в Госжилинспекцию поступили жалобы на ООО УК «Вариант» от жителя дома №20 по улице Мичурина. И оказалось, что управляющей компанией не были приняты меры по осуществлению надлежащей эксплуатации и обеспечению исправного технического состояния коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии теплоносителя.



В отношении ООО УК «Вариант» был составлен протокол об административном правонарушении по чачи 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Решением суда компания оштрафована на 125 000 рублей.