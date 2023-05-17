Общество

58 минут назад

Управляющую компанию оштрафовали на 250 000 рублей за отсутствие стёкол, мусор и воду в подвале

2 323
#ЖКХ
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Управляющую компанию оштрафовали на 250 000 рублей за отсутствие стёкол, мусор и воду в подвале

В двух домах по улице 50 лет НЛМК и в одном доме по улице Мичурина выявили нарушения.

Госжилинспекция проверила работу управляющей ООО УК «Манеж-Л» и выявила ряд нарушений.

Как сообщает Telegram-канал ГЖИ, в доме №13 по улице 50 лет НЛМК не обнаружили стёкла, текущего ремонта в подъезде. Подвал был подтоплен, а придомовую территорию захламляли мусор и спиленные ветки. В доме №9 по улице 50 лет НЛМК тоже не было стекла.

В отношении управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, суд назначил ООО УК «Манеж-Л» штраф в 250 тысяч рублей.

Также в Госжилинспекцию поступили жалобы на ООО УК «Вариант» от жителя дома №20 по улице Мичурина. И оказалось, что управляющей компанией не были приняты меры по осуществлению надлежащей эксплуатации и обеспечению исправного технического состояния коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии теплоносителя.

В отношении ООО УК «Вариант» был составлен протокол об административном правонарушении по чачи 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Решением суда компания оштрафована на 125 000 рублей.
2 323
#ЖКХ
2

Комментарии (2)

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манеж

14 минут назад
напротив дома №13 по ул. 50 лет нлмк возле контейнеров тко горы мусора никто не убрал.....Куда смотри ГЖИ, администрация????,
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Забавный факт

46 минут назад
Мичурина,20 -- именно тоь дом, где разбушевавшийся мужик кидался из-за громкого фортепиано; вот люди от этого и злые.
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