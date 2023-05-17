Бизнес

сегодня, 17:06

Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладу в юанях до 2,25% годовых

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Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладу в юанях до 2,25% годовых

Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладу в юанях «Растущая луна» на 1,5 процентных пункта. Теперь клиенты могут разместить средства на сумму от 10 тыс. до 1,5 млн юаней с максимальной доходностью 2,25% годовых. Срок составит 181 или 367 дней. Вклад открывается только в офисах банка.

Клиенты могут перевести китайскую валюту во вклад с имеющегося счета или провести безналичную конвертацию в юани. Пролонгация, пополнение и расходные операции не предусмотрены. В конце срока действия договора возврат вклада и выплата процентов осуществляются на текущий счет в безналичном порядке.

Также ПАО Банк ЗЕНИТ запустил конверсионные операции с наличным юанем. Теперь приобрести или продать китайскую валюту можно в  нескольких отделениях в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Альметьевске.

Подробнее с условиями можно ознакомиться на  сайте Банка ЗЕНИТ.

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