В мире

сегодня, 16:54

«Формула-1» отменила этап Гран-при в итальянской Имоле из-за непогоды

85
#Гран-при #Формула-1

Организаторы этапа приняли решение отменить гоночный уик-энд из-за масштабных наводнений в регионе.

Руководство "Формулы-1" отменило этап Гран-при в итальянской Имоле из-за волны непогоды, накрывшей итальянскую область Эмилия-Романья, - сообщила пресс-служба "Формулы-1".

Гран‑при Италии планировалось провести с 19 по 21 мая. Однако на страну обрушились сильные дожди. Ранее сообщалось, что на автодроме в Имоле эвакуировали персонал из‑за угрозы затопления.

"Формула‑1" после обсуждения с руководством Международной автомобильной федерации (FIA) и местными властями приняла решение отменить проведение этапа, - передает "Матч ТВ".

"Решение было принято потому, что невозможно безопасно провести мероприятие для наших болельщиков, команд и персонала, и это правильное и ответственное решение, учитывая ситуацию, в которой оказались города и поселки региона. Было бы неправильно оказывать дополнительное давление на местные власти и аварийные службы в это трудное время", — говорится в сообщении.

Следующая гонка "Ф‑1" намечена на 28 мая в Монако.

Область на севере Италии со вторника находится под ударом стихии, из-за которой ливневые привели к выходу из берегов 14 рек, затопив большие участки территории, включая крупные города региона. Министр по гражданской обороны и морской политике Нелло Музумечи заявил, что в области эвакуированы четыре тысячи человек. 50 тысяч испытали перебои с подачей электроэнергии, 100 тысяч имеют проблемы с сигналом телефонной связи. Ранее местные СМИ сообщала о пяти жертвах непогоды, - передает РИА Новости.

"Это такая трагедия - видеть, что произошло с Имолой и Эмилией-Романьей, городом и регионом, в котором я вырос, и мои мысли и молитвы - с жертвами наводнения, семьями и общинами, которые пострадали. Я хочу выразить свою благодарность и восхищение невероятным службам спасения, которые неустанно работают, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи, и облегчить ситуацию. Они герои, вся Италия гордится ими", - заявил исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бин Сулайем отметил, в настоящее время важнее всего является безопасность пострадавших и восстановительные работы.
85
#Гран-при #Формула-1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
35
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

ЕС может ослабить часть антироссийских санкций для облегчения ухода компаний
#санкции #ЕС
ЕС может ослабить часть антироссийских санкций для облегчения ухода компаний

сегодня, 16:05

В мире
Еврокомиссия ожидает снижения ВВП РФ в 2023 году на 0,9% вместо 3,2
#ВВП #экономика
Еврокомиссия ожидает снижения ВВП РФ в 2023 году на 0,9% вместо 3,2

15.05.2023 13:25

В мире
Власти Чили отменили все ограничения по COVID-19 для иностранных туристов
#Чили #туризм #COVID-19
Власти Чили отменили все ограничения по COVID-19 для иностранных туристов

15.05.2023 12:48

В мире
Эрдоган получил 49,35% голосов в первом туре президентских выборов
#Турция #Эрдоган #президентские выборы
Эрдоган получил 49,35% голосов в первом туре президентских выборов

15.05.2023 10:40

В мире
Болгария запретит въезд в республику иностранным туристам по неоткрытому шенгену
#Болгария #туризм
Болгария запретит въезд в республику иностранным туристам по неоткрытому шенгену

12.05.2023 15:24

В мире
Россияне стали скупать машины и автозапчасти в Дубае для перепродажи в РФ
#машины
Россияне стали скупать машины и автозапчасти в Дубае для перепродажи в РФ

12.05.2023 12:41

В мире