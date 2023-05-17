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«Формула-1» отменила этап Гран-при в итальянской Имоле из-за непогоды
Организаторы этапа приняли решение отменить гоночный уик-энд из-за масштабных наводнений в регионе.
Руководство "Формулы-1" отменило этап Гран-при в итальянской Имоле из-за волны непогоды, накрывшей итальянскую область Эмилия-Романья, - сообщила пресс-служба "Формулы-1".
Гран‑при Италии планировалось провести с 19 по 21 мая. Однако на страну обрушились сильные дожди. Ранее сообщалось, что на автодроме в Имоле эвакуировали персонал из‑за угрозы затопления.
"Формула‑1" после обсуждения с руководством Международной автомобильной федерации (FIA) и местными властями приняла решение отменить проведение этапа, - передает "Матч ТВ".
"Решение было принято потому, что невозможно безопасно провести мероприятие для наших болельщиков, команд и персонала, и это правильное и ответственное решение, учитывая ситуацию, в которой оказались города и поселки региона. Было бы неправильно оказывать дополнительное давление на местные власти и аварийные службы в это трудное время", — говорится в сообщении.
Следующая гонка "Ф‑1" намечена на 28 мая в Монако.
Область на севере Италии со вторника находится под ударом стихии, из-за которой ливневые привели к выходу из берегов 14 рек, затопив большие участки территории, включая крупные города региона. Министр по гражданской обороны и морской политике Нелло Музумечи заявил, что в области эвакуированы четыре тысячи человек. 50 тысяч испытали перебои с подачей электроэнергии, 100 тысяч имеют проблемы с сигналом телефонной связи. Ранее местные СМИ сообщала о пяти жертвах непогоды, - передает РИА Новости.
"Это такая трагедия - видеть, что произошло с Имолой и Эмилией-Романьей, городом и регионом, в котором я вырос, и мои мысли и молитвы - с жертвами наводнения, семьями и общинами, которые пострадали. Я хочу выразить свою благодарность и восхищение невероятным службам спасения, которые неустанно работают, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи, и облегчить ситуацию. Они герои, вся Италия гордится ими", - заявил исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бин Сулайем отметил, в настоящее время важнее всего является безопасность пострадавших и восстановительные работы.
Гран‑при Италии планировалось провести с 19 по 21 мая. Однако на страну обрушились сильные дожди. Ранее сообщалось, что на автодроме в Имоле эвакуировали персонал из‑за угрозы затопления.
"Формула‑1" после обсуждения с руководством Международной автомобильной федерации (FIA) и местными властями приняла решение отменить проведение этапа, - передает "Матч ТВ".
"Решение было принято потому, что невозможно безопасно провести мероприятие для наших болельщиков, команд и персонала, и это правильное и ответственное решение, учитывая ситуацию, в которой оказались города и поселки региона. Было бы неправильно оказывать дополнительное давление на местные власти и аварийные службы в это трудное время", — говорится в сообщении.
Следующая гонка "Ф‑1" намечена на 28 мая в Монако.
Область на севере Италии со вторника находится под ударом стихии, из-за которой ливневые привели к выходу из берегов 14 рек, затопив большие участки территории, включая крупные города региона. Министр по гражданской обороны и морской политике Нелло Музумечи заявил, что в области эвакуированы четыре тысячи человек. 50 тысяч испытали перебои с подачей электроэнергии, 100 тысяч имеют проблемы с сигналом телефонной связи. Ранее местные СМИ сообщала о пяти жертвах непогоды, - передает РИА Новости.
"Это такая трагедия - видеть, что произошло с Имолой и Эмилией-Романьей, городом и регионом, в котором я вырос, и мои мысли и молитвы - с жертвами наводнения, семьями и общинами, которые пострадали. Я хочу выразить свою благодарность и восхищение невероятным службам спасения, которые неустанно работают, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи, и облегчить ситуацию. Они герои, вся Италия гордится ими", - заявил исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бин Сулайем отметил, в настоящее время важнее всего является безопасность пострадавших и восстановительные работы.