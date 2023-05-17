В мире

35 минут назад

ЕС может ослабить часть антироссийских санкций для облегчения ухода компаний

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#санкции #ЕС

Инициативу обсуждают в Брюсселе вместе с проектом 11-го пакета ограничений.

Еврокомиссия (ЕК) параллельно с обсуждением 11-го пакета ограничительных мер обсуждает также создание механизма для временных исключений из собственных санкций против РФ, - передает Lenta.ru со ссылкой на EUObserver.

Речь идет, в частности, о том, чтобы разрешить проводить финансовые переводы попавшим под санкции российским физлицам и бизнесу, если такие транзакции необходимы европейской компании для закрытия совместного предприятия или юрлица в РФ, до 31 августа.

Кроме того, предлагается до 31 декабря разрешить европейским фирмам предоставлять российским клиентам юридические услуги, необходимые для ухода из РФ европейского бизнеса.

Отмечается, что разрешения дадут им возможность передавать активы и осуществлять финансовые транзакции с российскими физическими и юрлицами, включенными в санкционные списки ЕС. Для получения такого разрешения необходимо будет документально подтвердить, что такие операции необходимы для ухода с российского рынка.

Уточняется, что в новый санкционный пакет могут войти около 100 новых физических и юридических лиц.
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#санкции #ЕС

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